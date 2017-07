Meta: Vendosa të kandidoja për President më shumë me mendje, betimin sot e bëra me zemër

Ilir Meta pas betimit të tij si presidenti i ri i Republikës së Shqipërisë pohoi se këtë detyrë e pranoi shumë me mendje sesa me zemër, pasi në atë kohë opozita kishte braktisur seancën plenare.





Nga foltorja e Kuvendit Meta tha se betimin e sotëm e kishte bërë me zemër.