Meta tregon emrin e deputetit të PS që donte të tradhëtonte Ramën

Ilir Meta ka deklaruar në emisionin “Opinion” se disa deputetë të PS-së i kanë kërkuar që t’i bashkohen LSI-së për shkak të problemeve që kishin me Edi Ramën.





Meta tregoi emrin e një prej deputetëve socialist që i ka kërkuar t’i bashkohet partisë së tij dhe bëhet fjalë për Parid Carën, të cilin Rama nuk e bëri pjesë të listës për zgjedhjet e 25 qershorit.