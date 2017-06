Meta: Timoni perëndoi me bandat e Rilindjes

“Timoni perëndoi bashkë me bandat e Rilindjes”, kështu është shprehur ish – kreu i LSI, Ilir Meta.

Në një reagim të shkurtër të shpërndarë nga zyra për shtyp e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pas mbylljes së votimeve citohet deklarata e Metës:

“Timoni perëndoi bashkë me bandat e Rilindjes. Shqipëria foli. Të gjithë në këmbë për të mbrojtur verdiktin e shqiptarëve”.

Edhe Nënkryetari i LSI, Luan Rama ka reaguar me anë të një mesazhi të postuar në rrjetet sociale, ku shprehet se Rilindja do të jetë në opozitë.