Meta: Të arrihet kompromisi sa nuk është vonë

Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir meta zhvilloi në takim me banorët e njësisë administrative numër 7-të në kryeqytet.





Në fjalën e tij meta deklaoir para banorëve se LSI do të jetë gjithmonë një forcë politike e cila do të gjendet përkrahë qytetarëve.





Kryetari i LSI-së theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të zgjedhjeve në një mjedis të qetë dhe demokratik.





“Ne orientojmë vendin drejt stabilitetit. Pa stabilitet nuk ka siguri, nuk ka qetësi, nuk ka mundësi, as për investime, as për shërbime më të mira. Zgjedhjet janë të shqiptarëve, dhe duhen zhvilluar në një mjedis normal, në një mjedis të qetë, në një mjedis demokratik, larg këtyre përplasjeve tërësisht jo normale”, - deklaroi z. Ilir Meta.





Ndërkohë, Meta bëri apel për kompromis, para se të jetë shumë vonë, teksa nënvizoi se çështjet që kanë të bëjnë me të rinjtë janë në fokusin e LSI-së, pasi janë shumë të rëndësishme.