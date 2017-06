Meta: Rama po kërkon ndihmë nga PD, mos i hipni fëmijët në autobusin e shoferit mavri

Presidenti i sapozgjedhur, Ilir Meta nga Fieri u bëri thirrje gjithë shqiptarëve që të votojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim, si një forcë që beson tek rinia.





Mes të tjerash ai sulmoi kryeministrin Edi Rama, njëherësh kreu i PS-së, ndërsa theksoi se ai është jo vetëm mavi, por edhe mavri. Po ashtu, ish-kreu i LSI-së tha se dje Rama i kërkoi ndihmë PD-së, pasi po ndihen frikën e humbjes. Meta akuzoi publikisht PS-në se po u ble votat të varfërve, duke u dhënë nga 50-100 euro.