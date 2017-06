Meta: Rama, i pari që duhet ndëshkuar më 25 qershor

Intervista e Kryetarit të Kuvendit për emisionin “Të paekzpozuarit” të Ylli Rakipit në “News 24”





Çfarë mendoni ju për këtë që thotë Kryeministri: Zgjodhëm një president thotë ai që përfaqëson edhe PD-në? Çfarë borxhi i ka populli shqiptar Ilir Metës? Çfarë borxhi i ka PS-ja?

“Së pari, unë nuk e di që ai më ka propozuar me konsensusin e PD-së. Së dyti, çfarë borxhi i ka Shqipëria Kryeministrit i cili kërkon të eliminojë zgjedhjet e lira dhe demokratike në Shqipëri?





E para, kërkoi ta bënte duke lënë opozitën në çadër dhe duke mos ofruar garanci për zgjedhjet. E dyta, pasi mori kreun e opozitës për 3 orë në errësirë bëri marrëveshje si të pushtojë televizionet bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike, dhe njëkohësisht të bëjë gjithçka për të fiksuar qytetarët shqiptarë që të mos votojnë për asnjë alternativë tjetër. Ai ngriti një task-forcë, e cila vepron në errësirë, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me Kushtetutën, me ligjin e statusit të nëpunësit civil, ku nuk ka asnjë ministër të LSI-së, duke pasur në konsideratë që ministrja e Integrimit Evropian ka përgjegjësitë e saj edhe për çështjen e zgjedhjeve në raport me integrimin evropian, edhe për reformën e administratës publike, që është një reformë kyçe për integrimin evropian. Ata shkelin ligjet gjithë ditën dhe bëjnë presion ndaj administratës. Dhe ky miting që ne sapo pamë është një miting administrate e mbledhur nga e gjithë Shqipëria, si kudo”.





Duket sikur ndarja juaj me Partinë Socialiste është definitive.





“Ka dy gjëra të ndryshme raporti ynë me Rilindjen, apo me mavitë dhe raporti ynë me Partinë Socialiste...”.





... raporti juaj me Partinë Socialiste, por në fakt nuk kemi Parti Socialiste. Duket sikur nuk...





“Viktima e parë e Rilindjes dhe e mavisë është vetë Partia Socialiste. Ajo sot nuk ka as flamur, ajo sot nuk ka simbole, ajo sot nuk ka as histori, ajo sot nuk ka as solidaritet. Çfarë ka shpallur? Rilindja ka shpallur zhbërjen e Partisë Socialiste. Çfarë thotë Rilindja? Në 27 vjet nuk është bërë asnjë gjë. Pra, Partia Socialiste, për shembull, nga ‘97-a deri në 2005-n nuk ka qeverisur, nuk ka bërë asnjë autostradë, nuk ka rindërtuar gjykatat e shkatërruara, komisariatet e shkatërruara në `97-n, ekonominë e shkatërruar nga piramidat. Nuk ka bërë asgjë, për sa i takon integrimit evropian të Shqipërisë. Asgjë! Çdo gjë fillon me Rilindjen. Pra, viktima e parë e Rilindjes është vetë Partia Socialiste. Tani kërkon të bëjë viktimë të gjithë Shqipërinë”.





Të jemi realistë, në këto 4 vjet ju e keni ndihmuar shumë fort Rilindjen. Bashkë keni qenë.

“Nuk kemi ndihmuar Rilindjen. Kemi dhënë një mundësi...”.





Dhe duhet t’u thoni shqiptarëve edhe përgjegjësitë tuaja.

“Ne përgjegjësitë tona i marrim. Ne i kemi dhënë një mundësi Partisë Socialiste, meqenëse ishte partia më e votuar, për të treguar një vizion tjetër. Ajo që shohim është një vizion i degraduar i një ish-kryetari bashkie”.

Flamur ka, sepse nxori flamurin kombëtar.





“Ka një kompleks, ngaqë ka qenë tersi i kombëtares në futboll. Këtu nuk po flas për ju...”.





Kam parë që përdorni tani termin “oligarkia” dhe ia vishni atë Edi Ramës. Unë jam dakord që sistemi është oligarkik. Ne duam emra, z. Meta, dhe duam të krijojmë besim, sepse mendimi im është që edhe ju keni qenë pjesë, keni oligarkët tuaj, prandaj besimi te ju është shumë i dobët. Çfarë mund të thoni për këtë?

“Këtu nuk jam fare dakord. Tek e para, LSI-ja ka më shumë se dy vjet që ka depozituar në parlament një projektligj që çdo koncesion duhet të kalojë në parlament, pra nuk duhet të kalojë më me vendime qeverie apo me çdo akt tjetër që anashkalon parlamentin, me qëllim që të evitohet marrja e pasurive kombëtare apo e shërbimeve publike nga persona të caktuar që janë pa dyshim oligarkë apo partnerë të tyre të huaj, që gjejnë këtu si partnerë lokalë të njëjtët njerëz, të cilët kanë pasur ndikim të rëndësishëm në qeverinë e mëparshme, që ka ndikim të rëndësishëm në qeverinë aktuale, të cilët kërkojnë një sistem të mbyllur jo vetëm ekonomik, por edhe politik”.

Emra, emra, sepse në një të nesërme i presim këta të përgjigjen.





“Emri kryesor që duhet ndëshkuar më 25 qershor është z. Rama, i cili është bërë një përfaqësues pa kushte i tyre në dëm të interesit publik. Ajo për të cilën unë jam i bindur se zoti Vasili dhe LSI-ja nuk do të bëjnë asnjëherë asnjë lloj kompromisi është çështja e koncesioneve, e para, sepse kemi të bëjmë me pasuritë tokësore dhe nëntokësore të shqiptarëve dhe shërbimet publike; së dyti, për sa i takon ligjit të mbetjeve, importit të mbetjeve, ku përsëri ekzistojnë dyshime serioze se janë të përfshirë përfaqësues të asaj, që ne e quajmë oligarki dhe që ka qëllim të mbrapshta. Kështu që pa dashur të hyj sot në emra për shkak të shumë arsyeve, jo të arsyeve personale, sepse nuk kam asnjë kompleks, se nuk kam detyrim ndaj asnjë oligarku apo biznesmeni në Shqipëri, duhet t’ju se kjo tani është një betejë e qartë dhe e hapur, që nuk ka të bëjë thjesht me individë, por ka të bëjë me interesin publik. Së dyti, për sa i takon rinisë, unë do të doja, në qoftë se ju do të kishit qenë më i vëmendshëm, të kishit vënë rënë se një nga kundërshtaret kryesorë të keqzbatimit me qëllime klienteliste të ligjit për arsimin e lartë, ka qenë pikërisht deputetja më re e parlamentit, Kejdi Mehmetaj. Është tashmë evidente se ai ligj dhe akoma më tepër mosbërja e akteve nënligjore në përputhje me interesin publik u bë në këtë ndikim për të trysnuar dhe për të devijuar shumë studentë që të shkojnë drejt universiteteve private dhe jo drejt universiteteve publike, duke rritur kostot e arsimimit të tyre dhe duke i shantazhuar me ato dy fazat përjashtuese, pasi dihet që ishte një dështim i plotë fakti që në fazën e parë, pra me 10 preferenca u regjistruan 3%-5%, të cilët u detyruan pastaj nga frika, meqë ishin dy faza, duhej të kishte më shumë faza, të shkonin të regjistroheshin në universitete private që të mos mbeteshin pa shkollë në universitetet publike. Përmend këtu rastin e deputetes më të re që kemi pasur ne, Kejdi Mehmetaj, apo deputetja tjetër e re Silva Caka, që kanë bërë ligjin “Për vullnetarizmin” dhe këta të rinj unë mendoj se janë të rinj që nuk janë ashtu siç mund të mendoni ju apo mund t’i paragjykojë dikush, janë të rinj me shumë personalitet, janë të rinj të shkëlqyer në mësime, janë të rinj të ditur, të socializuar, që kemi nevojë, janë të rinj që e duan vendin, duan të kontribuojnë për të ardhmen e këtij vendi dhe ne nuk i duam të rinjtë thjesht për dekor apo animatorë, si aty, për flamuj. Po të shikoni listën e Tiranës, ajo është një listë vetëm me të rinj dhe të reja; që nga ministrja e Integrimit, që mendoj se ka bërë një figurë shumë të mirë dhe me shumë përgjegjshmëri; që nga Kejdi Mehmetaj; që nga kryetarja e LRI-së, që është një studente ekselence; deri tek të gjithë të tjerët. Unë besoj se është më mirë të promovojmë të rinj në parlament, se sa njerëz me rekorde kriminale apo biznesmenë, të cilët kanë qenë dhe nuk kanë thënë asnjë fjalë për interesin publik dhe nuk kanë sesi ta thonë”.





A ju duket normale, morale që është hera e dytë që qeverisni për 4 vjet dhe dilni për 40 ditë në opozitë? Pra, këtu mua më duket tamam një forcë e paparë, që merr benefitet e qeverisë për 4 vjet dhe kur vjen fushata sillet si opozitë.





“Së pari, LSI-ja ka marrë ato përgjegjësi që janë publike, nuk ka marrë dhe nuk ka kërkuar as koncesione,as tenderë dhe as pjesë pushteti”.





Jo, por nuk di shembull si ky.

“Më fal, në qoftë se ne jemi në një situatë kur nën presionin e oligarkëve dhe të eksponentëve që organizuan dhe realizuan ndërmarrjen më të madhe të drogës në Europë, që është kanabisi, Kryeministri shkon deri aty, sa të rrezikojë zgjedhjet e lira dhe demokratike në Shqipëri, pa dyshim ato gjëra që janë thënë në një mënyrë më të përmbajtur dhe më politike, duhen thënë edhe më fort, edhe më hapur përpara se sa të jetë vonë. Kështu që nuk kam asnjë kompleks as unë dhe as LSI-ja”.





Por nuk i thatë as 4 vjet, as 4 vjet me Berishën dhe dilni në fund në opozitë. Kjo është e çuditshme.





“Jo e keni shumë gabim. Më falni, për kanabisin ne e kemi bërë shumë të qartë këtë gjë, edhe ministrat tanë që kanë qenë në qeveri e kanë ngritur këtë çështje me forcë”.





Ishte e çuditshme, sepse u përsërit dy herë, qeverisni 4 vjet dhe dilni po përsëri në opozitë kur vjen fushata.





“Ne kemi qenë me Partinë Demokratike dhe me Partinë Socialiste si garanci për maxhorancën, për stabilitetin, funksionimin e institucioneve dhe integrimin europian, dhe jemi forca që kemi garantuar mosbllokimin e proceseve integruese në Shqipëri. Mund t’ju them një rast: po të mos ishte bërë me konsensus reforma në drejtësi, nuk do të ishte marrë rekomandimi pozitiv për hapjen e negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian, sepse kriter kyç është dialogu politik në vend. Po ju marr një rast: me Berishën ne kemi bërë të qartë se në rast se Berisha do të miratonte në mënyrë të njëanshme, pa konsultim me NATO-n ligjin “Për shërbimin informativ”, ne do të prishnim koalicionin me Berishën, dhe ai u tërhoq nga kjo gjë. Pra, për çështje kyçe, për çështje madhore ne kemi mbajtur qëndrimin tonë”.





Pra, nëse ju merrni mjaftueshëm vota për t’u bashkuar me Partinë Demokratike, do ta bëni një gjë të tillë?

“Së pari, LSI-ja do të dalë forcë e parë dhe nuk bëhet më fjalë që ajo të jetë një forcë plotësuese. Së dyti, ne e kemi bërë të qartë, ose më saktë Edi Rama na e ka lehtësuar çështjen e ditës së hënë, duke përjashtuar çdo lloj koalicioni me LSI-në. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë e bashkëpunimit me PS-në, por pa Edi Ramën si përfaqësues të Rilindjes, oligarkisë dhe të gjitha këtyre problemeve”.





Po për PD-në, me Lulzim Bashën, pa Lulzim Bashën, keni ndonjë...? Supozojmë që ju duhet bashkëpunimi me PD-në, sepse ajo merr...

“Për Lulzim Bashën kam këtë mesazh: tradhtinë mund ta duan të gjithë, por tradhtarin nuk e do asnjë. Kështu që, Lulzim Basha, në këto 72 orë, duhet t’u afrohet kauzave të çadrës; për zgjedhjet e lira, për luftën kundër krimit të organizuar dhe këputjeve të lidhjes së krimit me politikën, kundër oligarkisë dhe oligarkëve barkderra, siç thoshte te çadra dhe njëkohësisht...”.





Po në qoftë se do të vazhdojë “Big Mac”-un pas zgjedhjeve?