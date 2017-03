Kryetari i Kuvendit z. Ilir Meta do të presë nesër në një takim të veçantë në Kryesinë e Kuvendit (Ora 18:45) znj. Federica Mogherini - Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, njëkohësisht Zv. Presidente e Komisionit Evropian.

Me pas, Znj. Mogherini do te takohet edhe me perfaqesues te partive parlamentare.