kryeparlamentari Ilir Meta, mesazh urimi kreut të Kuvendit të Kosovës

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta i ka dërguar një mesazh urimi kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veselit me rastin e 9-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.





“Me rastin e 9-vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, më lejoni t’ju përcjell urimet më të përzemërta dhe më të ngrohta në emër të Kuvendit të Shqipërisë. Sot, i gjithë kombi shqiptar kujton me mirënjohje të thellë të gjithë ata që sakrifikuan për pavarësinë e Kosovës, ndaj sot nderojmë me krenari, së bashku me të gjithë qytetarët e Kosovës, mençurinë vizionare të Presidentit Ibrahim Rugova dhe përulemi me respekt të thellë ndaj heronjve të UÇK-së, me komandantin Adem Jashari në krye”, shkruan Meta.