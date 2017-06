Meta mesazh Ramës: Nëse Shqipëria do ketë dy parti, njëra do jetë LSI

Kreu i Kuvendit dhe Presidenti i zgjedhur Ilir Meta i është përgjigjur sot akuzave dhe sulmeve si nga PS ashtu edhe nga PD. Ai i ka dërguar edhe një mesazh të qartë kryeministrit Edi Rama se nëse Shqipëria do ketë dy parti, njëra do jetë LSI.

“Përgjigjja ime për z. Rama, meqenëse e ka me pasion këtë çështjen e dy partive, ku, në fakt, ai ka në mendje vetëm një parti, madje nuk ka në mendje asnjë parti, por vetëm një njeri, veten e tij, është kjo: në rast se Shqipëria do të ketë dy parti, një nga këto dy parti do të jetë pa asnjë diskutim LSI-ja dhe do të jetë partia më e madhe e shqiptarëve”, tha Meta. I pyetur për partinë e dytë Meta tha se mund të jetë një rilindje e përbashkët.

I ftuar në emisionin “ Debati në Channel One” me gazetarin Roland Qafoku Meta duke iu përgjigjur pyetjes se çfarë ka ndodhur mes tij dhe kryeministrit Edi Rama, tha se Rama arriti të manipulonte shumë ndërkombëtare në lidhje me reformën në drejtësi. “Arriti të manipulonte shumë për shkak të paaftësisë të opozitës, e cila nuk ishte shumë koherente, e para. E dyta, edhe kur kishte të drejtë, për shkak të shumë gabimeve në menaxhimin edhe të inkoherencës së saj nuk arriti dot të mbronte drejtësinë e pozicionit të saj. Natyrisht, të gjithë e dinë shumë mirë që pengesa për të miratuar një reformë të tillë, e cila nuk synonte vetëm kapjen e reformës së drejtësisë, por synonte edhe shpërbërjen e opozitës në Parlament, pasi dihet që shumë deputetë ishin nxitur, ishin përpunuar për të votuar këtë reformë, sepse këta donin drejtësi, këta të tjerët nuk donin drejtësi, për ta nxjerrë opozitën nga institucionet dhe për ta shpërbërë Partinë Demokratike”, tha Meta.

Meta, sot mbushen 1 muaj e 9 ditë që jeni zgjedhur President i Republikës. Si ka ndryshuar jeta juaj? Si ka qenë jeta juaj në këto 1 muaj e 9 ditë?

Jeta ime nuk ka ndryshuar aspak, për arsye se unë jam thjesht i zgjedhur për të qenë President i ardhshëm i Shqipërisë, për shkak të procedurave që qëlluan në këtë vit përpara zgjedhjeve të përgjithshme. Ishte një moment i rrallë nga aspekti i procedurave kushtetuese. Kështu që unë kam qenë ai që kam qenë gjithmonë edhe gjatë këtij muaji. Nuk e di se çfarë do të ndryshojë pas datës 24 korrik, por natyrisht do të bëj gjithçka që të respektoj përgjegjësitë dhe statusin e Presidentit në datën 24 korrik dhe në të ardhmen.

Ju nuk e keni nisur akoma detyrën e Presidentit, por politika ju cilëson si president dhe keni shumë akuza, apo kritika për detyrën e presidentit. Një nga këto kritika ka qenë, jo vetëm nga Kryeministri Rama, i cili ka thënë: “Për shkak të boshllëkut të ligjit, unë nuk do ta bëj atë, por z. Meta e bën që merr pjesë në fushatë”. Më i egër akoma ka qenë dhe kandidati për deputet i PD-së në Shkodër, Romeo Gurakuqi, një profesor, i cili ka kërkuar shkarkimin tuaj, sepse keni shkelur ligjin dhe Kushtetutën…

Unë e kuptoj hallin e të dy zotërinjve që ju sapo përmendët. Z. Rama natyrisht që nuk është personi më i duhur për të dhënë rekomandime rreth sjelljes institucionale, pasi ka 4 vjet që si Kryeministër nuk duhet të bënte shumë e shumë gjëra. Pastaj nuk ia vlen të merrem me kandidatët e Henri Çilit në listën e Partisë Demokratike.

Ai është profesor, z. Meta….

E di, e di. Për arsye, sepse jo vetëm që nuk e kanë haberin e Kushtetutës, por edhe kuptohet se janë të shqetësuar për mesazhet e mia, të cilat mendoj se kanë qenë në përputhje me vetë dinamikën e ngjarjeve.

Dhe të mos harrojmë që edhe si President i ardhshëm askush të mos presë nga Ilir Meta, se Ilir Meta do të jetë një President që do të qëndrojë në Presidencë. Do të bëjë me përgjegjësi maksimale detyrat e tij, por në fund fare padyshim që do të thotë gjithmonë fjalën e tij në interes të të gjithë shqiptarëve, në radhë të parë, edhe në interes të demokracisë.

Z. Meta, ju merrni detyrën në datën 24 korrik, por në këtë periudhë dhe më vonë, që duhet të kalojnë 5 vjet, nuk do të jeni pjesë e strukturave të LSI-së. Si mendoni ju, si është LSI-ja pa Ilir Metën kryetar?

LSI-ja pa dyshim që do të vazhdojë procesin e vet dinamik, të pashmangshëm, një rritje eksponenciale, e cila tashmë ka ndodhur dhe do të vijojë, për arsye se LSI-ja ndryshe nga 2 forcat e tjera politike, që merren shumë me LSI-në çuditërisht, pa dyshim që ka një dallim të madh, sepse është partia më e strukturuar, edhe pse është një parti e re.

Nuk është një parti e trashëguar as nga e kaluara. Në fakt po t’i shikosh me vëmendje të dyja këto parti janë parti të trashëguara nga e kaluara, të trashëguara nga periudha e regjimit komunist. Partia Socialiste si një parti, e cila ishte vazhduese e Partisë së Punës dhe Partia Demokratike e cila u krijua si një reaksion ndaj pasojave të drejtimit të Partisë së Punës. Natyrisht duke qenë dy parti të tilla me struktura të trashëguara, apo të gatshme pa u lodhur, duke i pasur këto struktura, natyrisht shohin me shqetësim dhe me çudi se si një parti e re mund të krijohet dhe jo vetëm të konkurrojë me ato, por edhe të pretendojë të jetë forcë e parë dhe fituese e zgjedhjeve që po vijnë.

Kështu që në këto kushte mund të them se suksesi i LSI-së ka qenë se ka marrë traditën më të mirë në Partinë Socialiste, ku unë kam qenë në një moshë shumë të re. Pra, frymën e solidaritetit, të kolegjialitetit, të punës në ekip, të respektimit të forumeve dhe sot është partia më e organizuar në të gjithë Shqipërinë, është partia më e hapur, më gjithëpërfshirëse edhe më demokratike. Kjo është baza e fuqisë së saj.

Dhe tjetra, investimi kryesor i LSI-së te rinia, që në ditët e para të themelimit të saj, tashmë ka dhënë rezultate spektakolare. Domethënë rinia në mënyrë dërrmuese është me Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe kjo është fuqia më e madhe.

Nuk e keni tepruar me këtë? Është e vërtetë kjo që rinia është një…

Nuk është tepruar aspak, përkundrazi, duhet bërë edhe më shumë.

Vijnë në listën e Tiranës katër të rinj dhe pastaj Luan Rama…

Absolutisht, nuk është Luan Rama pas tyre, Luan Rama është në vendin tim. Unë do të isha i pesti, Luani do të ishte i gjashti dhe Luani është shumë krenar për këta të rinj dhe të reja, sepse ne nuk i kemi të rinjtë për dekor, ne besojmë tek të rinjtë.

Ata kanë kualitete të jashtëzakonshme, duke filluar që nga Klajda Gjosha, që nga Kejdi Mehmetaj, që ka bërë një performancë të jashtëzakonshme, e cila ka qenë dhe mbetet avokatja më e palodhur dhe më e shquar e reformës në arsim në interes të maturantëve, në interes të studentëve dhe të transparencës që duhet të ketë ky proces.

Njëkohësisht, absolutisht, e gjithë lista tjetër e të rinjve është mbresëlënëse, kualiteti i tyre është i jashtëzakonshëm. Ata vërtet janë të rinj, por ata kanë 10-12 vjet eksperiencë.

Por mosha mesatare, z. Meta, është shumë e ulët. Si do të jenë ata, fjala vjen, në Kuvend në qoftë se zgjidhen katër deputetë dhe Luan Rama mbetet jashtë listës?

Të jeni të sigurt që do të zgjidhen në Tiranë. Mos kini asnjë shqetësim. Madje Luani ka kërkuar të ishte i dhjeti, por nuk ka asnjë shqetësim për këtë gjë.

Në qoftë se marrim moshën mesatare, është shumë e ulët.

E gjithë rinia në kryeqytet dhe në gjithë Shqipërinë voton Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe kjo është arsyeja pse duhet të përfaqësohen, në mënyrë të veçantë në listën e Tiranës.

“Old but gold” është ajo shprehja, pavarësisht se të rinjtë duhen…

Absolutisht, ata janë shpresa për një politikë tjetër në Shqipëri, për një politikë me integritet, për një politikë transparente dhe për një politikë që shikon drejt së ardhmes.

Pa të rinjtë nuk bëjmë dot një ndryshim cilësor në Kuvend. Pa futur këta të rinj nuk do të diskutohet seriozisht për çështjen e arsimit, që të mos jetë vetëm një Kejdi Mehmetaj që diskuton aty, por të jenë shumë të tjerë që të mbrojnë maturantët, që të mbrojnë studentët; që të mbrojnë sistemin tonë arsimor nga ndërhyrjet klienteliste, oligarkike; që të diskutojmë për çështjet më serioze që kemi me tregun e punës, për çështjet më serioze që kemi me hapjen e vendeve të reja të punës, me inkurajimin e të rinjve që të shikojnë perspektivë në këtë vend. Sepse parlamenti, po ta shikojmë, ka qenë deri tani sa kriminelë ke ti, sa kriminelë kam unë; sa tenderë ka marrë ky deputet, sa tenderë ka marrë ai deputet.

Prandaj ne kemi preferuar të rinjtë, nuk kemi preferuar as biznesmenë, as politikanë, të cilët nuk mund të japin ndonjë mesazh të veçantë në Kuvendin e ardhshëm.

Sapo u zgjodhët President i Republikës thatë që do të ndërmerrni një tur në bazë për të falënderuar anëtarët e LSI-së. E mbaruat turin, z. Meta?

Turi përfundon më 23 korrik dhe është i ndërthurur edhe me falënderime, edhe me mbështetje për kandidatët e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sidomos për gratë dhe për vajzat e reja.

Vasili, kryetari i LSI-së, në vendin ku ju jeni, pak ditë më parë tha: “Edhe kur z. Meta të jetë President, unë do të këshillohem me të dhe këtu nuk ka as shkelje ligjore, as më ndalon kush”. A është normale kjo gjë që kryetari i LSI-së, kur ju të jeni President, të bisedojë me ju për çështje të brendshme të LSI-së?

Nuk e di se çfarë ka thënë z. Vasili, por Presidenti është i hapur për të diskutuar me të gjithë përfaqësuesit e forcave politike, por nuk ka të drejtë të ndërhyjë në çështjet e partive apo të mbajë anë në çështjet midis forcave të ndryshme politike.

Në vitin 1923 Faik Konica ka shkruar, është një thënie që, për mendimin tim, duhet vendosur në hyrje të parlamentit: “Ndryshimet e mira mund t’i sjellë vetëm një kabinet i pastër, i frymëzuar me ide politike dhe sociale të larta” dhe se “Një kabinet i ndershëm mund të dalë vetëm nga një parlament i ndershëm. Të gjitha këto i sheh dhe i di çdo njeri që është me të vërtetë njeri dhe jo shtazë me fytyrë njeriu, por vetëm njerëzit e mençur, njerëzit me tru dhe me balancë kuptojnë se për të pasur një parlament me ndërgjegje duhet stërvitur populli të përdorë me gjykim armën që ka në dorë, votën”. Si duhet stërvitur populli? Në vitin 1923 e ka thënë Faik Konica këtë.

Unë mendoj se populli shqiptar nuk do të gabojë me votën e tij më 25 qershor, sikurse nuk ka gabuar në referendumin e vitit 1994, sikurse nuk ka gabuar në mars të vitit 1992 dhe në vijimësi.

Kështu që ne kemi besim të madh te kjo gjë dhe unë, në veçanti. Prandaj kemi qenë totalisht të angazhuar për zgjedhje të ndershme dhe të lira. Ata që nuk kanë qenë të angazhuar për zgjedhje të ndershme dhe të lira, dhe që nuk janë as sot, ata kanë frikë nga ky gjykim i popullit shqiptar, i cili është një gjykim i pashmangshëm për cilindo.

“Një kabinet i ndershëm mund të dalë vetëm nga një parlament i ndershëm”, – thotë Konica.

Unë mendoj se shqiptarët do të zgjedhin një parlament të ndershëm, i cili do të zgjedhë një kabinet të ndershëm.

Meta, a e keni peng që nuk ishit pjesë e kësaj qeverie të çuditshme në historinë e shtetit shqiptar, ku ka ministra teknikë të propozuar nga PD-ja, të miratuar nga PS-ja, ka socialistë, ka LSI-stë, domethënë ka personazhe të tjerë deri të çuditshëm, që nuk kanë lidhje me partitë politike, madje as me politikën dhe as me parlamentin?

Nuk dëshiroj të hyj në këtë koment. Unë kam qenë pjesë e qeverive në të kaluarën, kam qenë në detyrën e Kryeministrit, kam qenë disa herë Zëvendëskryeministër, ministër i Jashtëm. Kështu që nuk kam ndonjë shqetësim të tillë. E rëndësishme është që kjo qeveri e krijuar në një situatë të një krize artificiale të përmbushë ato detyra që ka për të garantuar besimin për zgjedhjet. Këtu, natyrisht, ka probleme serioze, të cilat do të monitorohen dhe do të gjykohen nga të gjithë.

Ju kërkuat një qeveri besimi. A është kjo realisht qeveria e besimit, që ju kërkuat, apo besimi i saj ka kapërcyer edhe optimizmin tuaj të atyre ditëve, që vetëm ajo mund ta zgjidhte krizën?

Qeveria e besimit ishte e vetmja rrugë për të përfshirë opozitën në këtë proces, pasi ishte e qartë që opozita, në rast se nuk do të merrte disa garanci, nuk do të hynte në këtë proces.

Opozita doli me kauza për zgjedhje të lira, për luftën kundër drogës dhe mospërdorimin e parave të drogës, për blerjen e zgjedhjeve, për dekriminalizimin dhe mospërdorimin e kriminelëve, njëkohësisht, për probleme të tjera të abuzimit me administratën shtetërore, për probleme me Policinë e Shtetit e kështu me radhë.

Do të shohim se çfarë garancish do të jepen në drejtim të standardit të zgjedhjeve. Por unë mendoj se fillimi i funksionimit të kësaj qeverie, është shumë i dyshimtë dhe mbetet shumë për të parë nëse vërtetë shqetësimi i opozitës ka qenë garantimi i standardit të zgjedhjeve, pra që ato të jenë të ndershme, të jenë gjithëpërfshirëse, apo ka qenë thjesht përpjekja për të hyrë në qeveri dhe për t’u bërë pjesë e cenimit të këtij standardi! Kjo mbetet për t’u parë.

Rama ka deklaruar se Shqipërisë dhe politikës shqiptare i bën mirë që të ketë vetëm dy parti, cili është komenti juaj për këtë? Sistem amerikan…

Më vjen për të qeshur, se ky nuk është sistem amerikan. Sistemi amerikan është që janë dy parti, ku Trump-i mund të mos jetë anëtar, por kandidon në një proces të drejtë, i mund të gjithë dhe bëhet President i Amerikës, apo për Partinë Demokratike kandidon Sanders-i apo dikush tjetër.

Ndërsa këtu aktualisht, për fat të keq, nuk kemi të bëjmë me dy parti, por kemi të bëjmë me dy individë, të cilët i bëjnë listat sipas dëshirave të tyre, i fshijnë kontributet e njerëzve me vlera në partitë e tyre thjesht, sepse nuk u përshtaten apo për një mendim kritik që mund të kenë shprehur. Dhe, për fat të keq, këta dy individë ngjajnë si dy pika uji, po të shohim mënyrën se si është vepruar edhe me listat e kandidatëve që ata kanë paraqitur dhe kontestimin e gjerë të tyre brenda vetë partive.

Pra, nuk kemi të bëjmë me dy parti demokratike. Në qoftë se Shqipëria do të kishte dy Parti Demokratike dhe në qoftë se Partia Socialiste do të kishte qenë një Parti Demokratike e vërtetë, nuk do të ishte krijuar LSI-ja. Pse u krijua LSI-ja?! Sepse Ilir Meta, edhe pse i fitoi zgjedhjet, sepse zgjedhjet u fituan në emrin e Ilir Metës si kryeministër…

Kur ishit kryeministër?

Më pas u bë një kongres, ku në mënyrë tërësisht jodemokratike u hoq Ilir Meta, që kishte fituar zgjedhjet, por edhe shumë njerëz të tjerë në një proces manipulativ, në një proces skandaloz. Kështu që LSI-ja u krijua si një alternativë e re për shkak se nuk kishte demokraci, sepse, në qoftë se do të kishte demokraci, nuk kishte arsye që të krijohej LSI-ja. Përgjigjja ime për z. Rama, meqenëse e ka me pasion këtë çështjen e dy partive, ku, në fakt, ai ka në mendje vetëm një parti, madje nuk ka në mendje asnjë parti, por vetëm një njeri, veten e tij, është kjo: në rast se Shqipëria do të ketë dy parti, një nga këto dy parti do të jetë pa asnjë diskutim LSI-ja dhe do të jetë partia më e madhe e shqiptarëve.

Po partia tjetër?

Nuk e di. Mund të jetë një rilindje e përbashkët.

Ta gjejnë vetë ata të dy?

Po, ta gjejnë vetë. LSI-ja integrim është, integrimi është i hapur për të gjithë, edhe për socialistët, edhe për demokratët.

Meta, në këto momente marrëdhëniet e LSI-së, në radhë të parë me PS-në, por edhe tuajat personale me z. Rama, publikisht nuk duken mirë, a mund të na thoni ju ç’ka ndodhur mes jush dhe z. Rama? Sepse nga momenti që ju jeni zgjedhur President i Republikës ose ka ironi në deklarata, ose ka kundërdeklarata, ose ka akuza, kundërakuza e kritika?

Unë nuk mendoj se ka ndodhur diçka në raportin tim me z. Rama, por problemi i z. Rama është se nuk e di se çfarë kërkon dhe se çfarë do të bëjë në këtë vend dhe nuk e kupton që të jesh Kryeministër apo të kesh një pozicion të caktuar, nuk do të thotë të sillesh si pronar i vendit dhe të bësh çfarë të duash me institucionet, me demokracinë, me votën e qytetarëve.

Të kesh në mendje vetëm një reformë për të përqendruar të gjitha pushtetet në një dorë, është një marrëzi, nuk është një projekt, nuk është një vizion. Në këtë drejtim, mendoj se shqetësimi i tij ka qenë vetëm qëndrimi im parimor dhe i Lëvizjes Socialiste për Integrim në dy momente kyçe, por ka edhe çështje të tjera, mendoj unë: një është te reforma në drejtësi, ku ai donte të bënte një reformë në drejtësi pa opozitën, me qëllim kapjen e plotë të sistemit të drejtësisë, në kundërshtim edhe me rekomandimet e Komisionit të Venecias, dhe arriti të manipulonte edhe shumë ndërkombëtarë, por padyshim që dështoi për arsye se…

I manipuloi ndërkombëtarët?

Arriti të manipulonte shumë për shkak të paaftësisë të opozitës, e cila nuk ishte shumë koherente, e para.

E dyta, edhe kur kishte të drejtë, për shkak të shumë gabimeve në menaxhimin edhe të inkoherencës së saj nuk arriti dot të mbronte drejtësinë e pozicionit të saj. Natyrisht, të gjithë e dinë shumë mirë që pengesa për të miratuar një reformë të tillë, e cila nuk synonte vetëm kapjen e reformës së drejtësisë, por synonte edhe shpërbërjen e opozitës në Parlament, pasi dihet që shumë deputetë ishin nxitur, ishin përpunuar për të votuar këtë reformë, sepse këta donin drejtësi, këta të tjerët nuk donin drejtësi, për ta nxjerrë opozitën nga institucionet dhe për ta shpërbërë Partinë Demokratike.

Unë, natyrisht, këtë nuk e bëra për hir të Partisë Demokratike, sepse nuk është se kam ndonjë detyrim të veçantë, por për hir të demokracisë në vend dhe për pasojat që do të sillte kjo gjë. Në rast se do të kishte ndodhur ajo që donte zoti Rama dhe ajo që ai kishte në mendje, pa dyshim që Shqipëria do të kishte hyrë në një krizë të thellë që në atë moment, së pari.

Së dyti, pa dyshim që do të kishim pasur probleme të jashtëzakonshme me procesin e integrimit europian. Nuk mund të kishte kurrë Shqipëria një rekomandim pozitiv për hapjen e negociatave në rast se reforma nuk do të kishte kaluar me konsensus. Kjo është një çështje e mbyllur dhe nuk e dimë më se çfarë do të kishte ndodhur tjetër.

Rasti i dytë problematik, ose shqetësimi i tij i dytë, natyrisht ka të bëjë me çështjen aktuale të zgjedhjeve, ku është e qartë se edhe ai vetë donte të zgjidhej pa opozitën. Këmbëngulja e tij ka qenë madhe dhe e fortë. Pavarësisht se opozita kishte teprime e saj në qëndrim, në pozicione deri edhe ekstreme, padyshim që ai e provokonte në mënyrë të vazhdueshme opozitën, sepse ai nuk donte që opozita, praktikisht, të përfshihej në zgjedhje.

Po, por pastaj ndenjën 5 orë brenda…

Ata ndenjën brenda, pasi dështoi skenari i Ramës për të bërë zgjedhje pa opozitën. Kur të gjitha partitë e imponuan atë tryezë, ai e pa që nuk mund të merrte përgjegjësinë i vetëm për këtë çështje dhe nuk do të ndiqej nga askush tjetër, atëherë i bëri një ftesë kryetarit të opozitës dhe, natyrisht, besoj se kanë bërë një marrëveshje për të zgjidhur hallet e tyre, por nuk besoj se kanë bërë një marrëveshje për të kontribuar për standardet më të larta dhe më të ndershme të zgjedhjeve për qytetarët shqiptarë.

Po ju e kërkuat atë marrëveshje, pse tani e quani që e kanë bërë për hallet e tyre?

Patjetër, ne e kërkuam përfshirjen e opozitës, por duket qartë që kjo marrëveshje është bërë në një mungesë transparence, sepse marrëveshja realisht duhet të ishte bërë në tryezën e partive parlamentare, të cilat e organizuan këtë tryezë…

A ia keni thënë këtë Ramës?

Nuk ka fare nevojë t’ia them, ose po ia them këtu dhe, së dyti, kjo marrëveshje duhet të ishte transparente, nuk duhej të cenonte as Kushtetutën, as Kodin Zgjedhor dhe as mundësitë e koalicioneve ndërmjet partive të tjera.

Natyrisht që ishte një marrëveshje me idenë dhe me mendimin për të dëmtuar forcat e tjera politike, përfshirë edhe partitë aleate, përveç LSI-së, e cila nuk dëmtohet nga kjo marrëveshje, pra nga konkurrimi pa koalicione, por partitë e reja, të cilat janë në konkurrim, pa dyshim që dëmtohen, sepse e kanë të pamundur të arrijnë diku pragun për të marrë një deputet apo diçka më shumë.

Si e shikoni “dashurinë” midis Ramës dhe Bashës në këto momente?

Nuk shikoj asnjë lloj serioziteti në marrëdhënien e tyre në raport me zgjedhjet, në raport me fushatën, është diçka e trukuar. Mendoj se ata janë në një hall të madh. Halli i tyre mendoj se është rritja e madhe e LSI-së, këtë më duhet ta theksoj, e cila i shqetëson të dyja palët, për fatin e keq, të tyre më shumë, i ka bashkuar për ta cenuar këtë proces në mënyrën më abuzive dhe më absurde.

Shqiptarët e kanë të qartë tani se çfarë përfaqësojnë të dy këta kryetarë dhe besoj se e kanë edhe socialistët, e kanë edhe demokratët, kështu që u mbetet atyre të gjykojnë me votën tyre.

Meta, unë kam renditur këtu disa deklarata që kryetari i PS-së dhe Kryeministri Edi Rama ka bërë për ju personalisht dhe për LSI-në. E para është ajo që ka bërë direkt pas zgjedhjes suaj si President i Republikës. Z. Rama tha: “Ilir Meta po kontribuon në thellimin e krizës politike në vend”. Cili është reagimi juaj, komenti juaj dhe kështu do t’i lexoj të gjitha?

Për thellimin e krizës përse?

Në ato momente Shqipëria ishte në një krizë politike. Pasi ju u zgjodhët President dhe në momentin që Shqipëria ishte në një krizë që po thellohej.

Po kush e zgjidhi krizën?

Kriza u zgjidh pasi ju u zgjodhët President, në takimin Basha – Rama.

Edhe vetë zgjedhja ime ishte në funksion të zgjidhjes së krizës. Në rast se unë nuk do të isha zgjedhur President, sepse unë kam kërkuar që posti i Presidentit të vendosej në paketën e McAllisterit, që u vendos, në mënyrë që t’i jepej opozitës si një mundësi për të rritur mirëbesimin e saj në të gjithë këtë proces. Opozita nuk erdhi në 3 raunde, më pas kishte mbetur: ose z. Rama të zgjidhte një përfaqësues të Rilindjes, dhe nuk besoj se kishte në plan të zgjidhte ndonjë të PS-së me 71 vota dhe s’e di se me ç’mënyrë do të zgjidhej, ose…

Çfarë të keqe ka këtu?

Më dëgjoni, kjo nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra, ose do të shkonim në zgjedhje të menjëhershme për shkak të procedurës kushtetuese dhe opozita do të mbetej jashtë këtij procesi dhe kriza do të përshkallëzohej dhe do të merrte dimensione të paparashikueshme, kështu që…