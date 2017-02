Meta: Vetting-un nuk e bëjnë ambasadat. Lu mund të jetë keqinformuar

Kur ju thoni që procesi i transparencës nuk është bërë ende i plotë, e thatë dhe në konferencën për shtyp, po grumbulloni dokumente të reja, keni bërë kërkesën, pse nuk pritët që t’i kishit të gjitha këto për të arritur një përfundim final, por dilni dhe thoni një gjë dhe pastaj thoni këtu që ndoshta edhe mund të ndryshojë kur të më vijnë të tjerat?

Unë pranoj edhe kritika, nuk e kam problem. Unë jam i hapur.





Ju folët për rritjen e tensionit dhe ju siguroj që deklarata juaj...

Deklarata ime nuk ka rritur tensionet, deklarata ime ka sjellë sqarime të deritanishme. Ndoshta mund të mos jenë të sakta, por unë jam në pritje që gjërat të saktësohen edhe më tej. Por vetëm transparenca i saktëson akuzat dhe kundërakuzat, të cilitdo qoftë. Po ju them këtë gjë: nuk ka qenë detyra e Kuvendit, e para, për të kryer këtë proces. Ka qenë një institucion tjetër që normalisht duhet ta niste këtë proces. Në kushtet e krijuara Kuvendi dhe unë morëm iniciativën për të zhbllokuar procesin e reformës në drejtësi. Pra, të krijimit të institucioneve të reja për hedhjen e shortit. Ky proces besoj se mori kohën e duhur.

Unë jam i bindur se bëra shumë mirë që nuk pranova që shorti të hidhej shpejt, për 24 orë, siç sugjeronin shërbimet e Kuvendit, por e shtyva disa ditë vetëm për një qëllim, pra, të bëheshin dhe një herë publike listat e kandidatëve të sjella nga institucionet. Pra, nga Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë, KLD-ja dhe nga Prokuroria e Përgjithshme, që do të përbënin Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Ky ka qenë një proces mjaft transparent. Procesi është bërë publik. Kanë qenë prezentë OPDAT-i, EURALIUS-i, OSBE-ja, Ombudsmani. Ka pasur vetëm një ankesë nga një gjyqtare, e cila, gjithashtu, pranonte që nuk i plotësonte kriteret e ligjit. Nuk ka pasur asnjë ankesë tjetër as nga prokurorë, as nga gjykatës. Pra, nga askush.

Ndërkohë, kemi sqaruar që Kuvendi nuk bën interpretimin nëse janë plotësuar apo jo kriteret sipas institucioneve, sepse ato janë institucione të pavarura dhe e kanë ato përgjegjësinë për të plotësuar kriteret. Në rast se dikush ankohet, pa dyshim që ka të drejtë ta çojë këtë çështje në gjykatë. Kuptohet që një rast i tillë, pra realizimi i një padrejtësie nga një institucion i ngarkonte me përgjegjësi secilin prej tyre. Dhe mbasi në publik kemi parë një akuzë shumë të fortë, shumë serioze të ambasadorit. Pra, që prokurori i Përgjithshëm ka përvetësuar frymën e Kushtetutës dhe ka përvetësuar tri vende në KED, pra në Komisionin e Emërimeve në Drejtësisë, që i takonin prokurorisë, një vend që i takonte Prokurorisë së Përgjithshme dhe dy vende që u takonin prokurorive të Apelit të nivelit të dytë. Unë jam habitur, me thënë të drejtën dhe...





Ju takuat edhe z. Llalla, në mos gaboj...?

Po, patjetër që e takova edhe z. Llalla. Jam habitur, sepse në dijeninë time dhe të sekretares së Përgjithshme, që ka drejtuar këtë proces dhe që është një juriste tepër profesioniste dhe e paanshme, kandidatët e prokurorisë ishin të vetmit që plotësonin kriteret ligjore, që kishte vënë ligji dhe që nuk i kishte vënë prokuroria dhe ishin shumë të qarta.

Por i kemi kërkuar të dhëna shtesë Prokurorisë së Përgjithshme, duke pasur një dyshim, pasi edhe këto deklarata ishin të forta, se mos prokurori i Përgjigjëm kishte kryer lëvizje në Prokurorinë e Përgjithshme apo në Prokurorinë e Apelit për të shmangur, për të transferuar ose prokurorët që i plotësonin kushtet e këtij konkurrimi, por që ky mund ta kishte bërë këtë gjë me qëllim që "të përvetësonte", të themi, automatikisht këto vende.





Jeni ende në proces grumbullimi, apo? Si ju rezulton kjo?

Jo, rezultoi që Prokuroria e Përgjithshme, sipas shkresës së saj... Unë prandaj po them që, në qoftë se një prokuror ose një prokurore që na ndjek ne, i plotëson kushtet e këtij ligji për Komisionin e Emërimeve në Drejtësi dhe është përjashtuar në mënyrë të padrejtë, ka të drejtë të na drejtohet neve, më pas edhe gjykatës, më pas ne do ta bëjmë çështje edhe më të rëndësishme... Ajo që në rezultoi ishte për të vënë duart në kokë, me thënë të drejtën, sepse na rezultoi që në Prokurorinë e Përgjithshme, në të gjithë historinë e saj, zonja aktualisht, e cila është edhe në KED, është e vetmja magjistrate, përveçse kur ka qenë z. Ina Rama, që ka qenë kryeprokurore, e zgjedhur drejtpërdrejt edhe në Prokurorinë e Apelit dhe na rezultoi që vetëm këta persona që janë zgjedhur, janë aty...





Jo vetëm kaq...

Dhe jo vetëm kaq, por na rezultoi që, për shembull, zoti Vasili, që ka qenë anëtar i Komisionit të Ligjeve, e ka ngritur këtë shqetësim kur është bërë ligji dhe ka thënë që, po të vëmë këto kushte që duhet të kenë mbaruar patjetër për magjistraturë me 10 vjet eksperiencë...





Nuk do të ketë kuadro për t’u plotësuar.

...Do ta kemi të vështirë për të gjetur individë apo për të pasur një garë apo një konkurrim, mundësi për të zgjedhur. Sidoqoftë, unë nuk dua të hyj këtu.





Atëherë, çfarë ndodhi? U çmend ambasadori amerikan, që bëri një deklaratë të tillë?

Jo, unë nuk e mendoj kurrë këtë gjë, ose ai duhet të ketë një informacion që unë nuk e kam ende, ose është dezinformuar. Mendoj se kjo është arsyeja dhe nuk ka tjetër, sepse nuk mendoj se ambasadori ka qëllim ta dëmtojë imazhin e një procesi që bën Kuvendi i Shqipërisë, për të cilin ai foli fjalë të mira, pra tha që është një proces i bërë nga Kuvendi, nga Sekretarja e Përgjithshme, në mënyrë transparente. Por neve nuk na duhet një transparencë formale në qoftë se ka gjëra të tjera, të cilat ne nuk i dimë dhe duhet t'i verifikojmë.





Një nga akuzat e tjera që përmendi Ambasadori Lu ishte fakti që, sipas tij, ka pasur përpjekje serioze nga Prokuroria e Përgjithshme për të marrë në kontroll serverin e ILDKPKI-së, pra deklaratat e njerëzve të drejtësisë, dhe jo vetëm, por kryesisht të njerëzve të drejtësisë, me qëllim manipulimin e saj për të sabotuar dhe për të penguar procesin e reformës në drejtësi. Pra, asnjë nga këto shqetësime të Ambasadorit amerikan nuk i ka ndarë me ju, nuk ju rezultojnë të vërteta, nuk ju rezultojnë së paku çështje të diskutuara, që jua kanë rrahur veshin?

Së pari, dua t’ju siguroj se ne kemi një marrëdhënie shumë të qëndrueshme, transparente, të drejtpërdrejtë me ambasadorin, më Ambasadën e Shteteve të Bashkuara apo edhe me misionin e OPDAT-it, që na mbështet për reformën në drejtësi dhe kemi një komunikim të herëpashershëm për ta pjekur këtë proces edhe para miratimit të reformës, më pas edhe të ligjeve kryesore apo qoftë edhe tani për zbatimin e saj. Unë nuk kam pasur asnjë shqetësim lidhur me hedhjen e shortit për KED-në të shprehur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo nga misioni i OPDAT-it në Shqipëri.

Kam pasur një shqetësim, një pretendim apo një sugjerim, si Kryetar i Kuvendit, përpara 2-3 javësh, kur prokurori i Përgjithshëm shpalli procedurat për zgjedhjen e zëvendësprokurorit të Përgjithshëm, që është një pozicion i ri, i vendosur me ndryshimet e fundit dhe që nuk ka ekzistuar më parë.

Pretendimi ka qenë që me një interpretim më të plotë të të gjithë paketës, ky zëvendësprokuror duhet të zgjidhet nga prokurori i ri i Përgjithshëm, kur i mbaron mandati prokurorit të Përgjithshëm aktual. Pasi morëm këtë shqetësim zyrtar, kemi komunikuar me sekretaren e Përgjithshme dhe mendimi i saj dhe i shërbimeve juridike të Kuvendit, sepse kur them Sekretare e Përgjithshme nuk kam parasysh thjesht personin, por aty është një staf i tërë juridik, ka qenë që ky shqetësim ose ky vlerësim qëndronte.

Atëherë, unë kam kërkuar të komunikojë me Prokurorinë e Përgjithshme, në mënyrë që të mos bëhen veprime të kontestueshme apo të diskutueshme. Prokuroria e Përgjithshme u tregua mjaft korrekte, ndërpreu procedurat dhe dha këtë shpjegim, që ata i nisën këto procedura me idenë që të tregonin vullnetin e tyre për të kontribuar në realizimin e reformës, kështu që ky ka qenë një bashkëpunim mjaft normal.

Për rastin konkret nuk kemi pasur asnjë shqetësim konkret, madje edhe tani që flasim bashkë, unë nuk kam një shqetësim konkret, përveç deklaratës publike.





Për sa i përket akuzës së ambasadorit për serverin, a ka pasur një proces gjyqësor? Akuza formale ka qenë për shkak se zoti Ganaj nuk kishte bëra aq sa duhej për sa u përket denoncimeve. Kjo ka qenë, të paktën, akuza konkrete në këtë proces, dhe është rrëzuar në fakt në çdo etapë, pra një proces që me sa jam unë i informuar, është ndjekur me shumë vëmendje nga SHBA-ja dhe ambasada.

Po, patjetër.





Dhe ky shqetësim ka qenë. Ajo që mua më befasoi ishte mënyra se si ambasadori Lu e shfaqi këtë shqetësim në publik.

Është e drejta e ambasadorit të shfaqë shqetësimin e tij në mënyrën e vet. Unë për këtë çështje, sepse këto janë të dyja institucione që varen nga Kuvendi i Shqipërisë, pasi kreu i këtij institucioni, i ILDKPKI-së, z. Ganaj, ka ngritur këtë shqetësim, jam takuar me të...





Domethënë jua ka ngritur këtë shqetësim?

Po, jam takuar disa herë me z. Ganaj, edhe me z. Llalla për këtë çështje, edhe me praninë e sekretares së Përgjithshme të Kuvendit. Unë i kam kërkuar prokurorit të Përgjithshëm, si dhe z. Ganaj, që të jenë bashkëpunues me njëri-tjetrin për çështje që kishin të bënin me hetimin, që donte të bënte prokuroria, duke respektuar ligjin. Kanë pasur këndvështrime të ndryshme lidhur me kompetencat dhe me kërkesat e prokurorisë për të zhvilluar këtë proces hetimor për disa raste konkrete, që prokuroria pretendonte se kishte të dhëna për veprime jo të ligjshme nga ILDKPKI-ja për zyrtarë të caktuar, në mos gaboj.

Ajo që unë kam insistuar është që çdo veprim të ishte i ligjshëm dhe të respektohej vendimi i gjykatës, pra të mos bëheshin veprime të cilat mund të krijonin dyshime për ligjshmërinë e tyre, dhe gjykata ka dhënë një vendim, i cili është respektuar. Unë nuk mund të paragjykoj duke thënë që ka qenë ky apo ai qëllim, sepse të hetosh për të vetmin institucion hetimor që ka Republika e Shqipërisë është një përgjegjësi shumë madhe, por unë kam pasur dijeni për këtë situatë dhe jam përpjekur që të ndikoj, si Kryetar i Kuvendit, për normalizimin e këtij raporti, si dhe për respektimin e ligjshmërisë dhe të vendimit të gjykatës.





Pra, asnjë nga shqetësimet e ambasadorit amerikan nuk ju rezulton i bazuar ndopak?

Unë nuk e thashë këtë gjë. Në qoftë se ambasadori apo dikush nga ambasada nesër vjen e më sjell një emër të prokurorit apo të prokurores, të prokurorit për shembull Sokol Balla, që ka plotësuar këto kushte, por është shmangur, është transferuar, është larguar, me qëllim që vetëm për shembull Ilir Meta të vijë në KED, atëherë, natyrisht që është shumë e drejtë, nëse jo kjo është çështje tjetër.





Nuk ju rezulton mbi faktet që ju keni grumbulluar deri tani...

Deri tani jo...





Nuk ju rezulton që Prokurori i Përgjithshëm të ketë qenë pengesë e reformës në drejtësi dhe e zbatimit të saj?

Në qoftë se quajmë pengesë një njeri që respekton ligjin për rastin aktual të KLD-së, kjo është çështje tjetër.





Akuzat e kryeprokurorit i ndoqët, i dëgjuat, u informuat me ambasadorin amerikan?

Nuk dua të prononcohem për to. Unë nuk jam këtu për t'u bërë as avokati i kryeprokurorit, as për t'u bërë prokurori i ambasadorit, se është e tepërt.





Dakord. Ka vetëm një koincidencë...

Unë jam këtu për të kërkuar bashkëpunim nga të gjitha institucionet, për të vazhduar me transparencë të plotë reformën në drejtësi, sepse kjo është një përgjegjësi shumë e madhe për ne dhe situata politike sa vjen dhe ndizet në vend, se po afrojnë zgjedhjet dhe nuk është e favorshme.





Ka vetëm një koincidencë, z. Meta, që deklaratat e z. Lu kanë ardhur, në mos gaboj, një ditë pasi ju keni marrë letrën. Pra, ju kishit 24 orë që kishit letrën e z. Llalla për këto akuza?

Letra e z. Llalla duhet të ketë disa ditë më shumë, por unë nuk shoh ndonjë lidhje midis këtyre të dyjave.





Jo, fakti që kur morët atë letër...

Letra e zotit Llalla nuk ka qenë për publikun. Ajo ka qenë një letër..





E shpërndau vetë kryeprokurori pastaj...

E shpërndau, pasi u akuzua publikisht.

Ajo ka qenë letër për Presidentit dhe për Kryetarin e Kuvendit, si dy institucione që e kanë zgjedhur dhe ai ka gjykuar që duhet të japë informacion. Kaq.





Ju bëtë një deklaratë në konferencën e ditës së premte kur thatë që reforma në drejtësi nuk është pronë e askujt përveçse e shqiptarëve.

Është e vërtetë.





Është e vërtetë. Megjithatë është po ashtu e vërtetë që kjo reformë pa dyshim pati një sponsor të fuqishëm, Shtetet e Bashkuara ose së paku ambasadën amerikane dhe shërbimet bashkëngjitur asaj, apo jo?

Patjetër.