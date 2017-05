Meta: LSI është një forcë politike me këmbë në tokë, partia për rininë

Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim në Bërzhitë me banorë të pesë njësive administrative të Tiranës





Kryetari i Kuvendit Ilir Meta njëkohësisht President i zgjedhur, vazhdon të jetë pjesë e takimeve elektorale të partisë të cilën e ka drejtuar që nga viti 2004. Pjesëmarrja e tij në të gjitha takimet ka qëllim përshëndetjen e mbështetësve dhe përkrahjen e të rinjve në këtë garë elektorale, ku kjo forcë ka hyrë e vetme, me synimin për të qenë e para. Gjatë ditës së djeshme, LSI ka zhvilluar takime në disa fshatra të kryeqytetit. Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim në Bërzhitë me banorë të njësive administrative të Kërrabës, Bërzhitës, Petrelës, Baldushkut dhe Farkës.Të pranishëm në këtë aktivitet ishin Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, Sekretari i Përgjithshëm i LSI-së, njëkohësisht kandidat për deputet i LSI-së në qarkun e Tiranës, Endrit Braimllari. Ndërkohë që simpatizantë të shumtë iu bashkuan këtyre takimeve të zhvilluar në disa fshatra. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta mori fjalën e i pari. Ai vlerësoi rolin e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, duke e cilësuar atë si një forcë politike që kujdeset për problemet më jetike të qytetarëve shqiptarë si edhe një mbështetëse e fortë e rinisë.