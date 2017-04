Meta: LSI do të fuqizohet. Pasardhësi im? Sipas statutit

I sapozgjedhur president i Republikës, Ilir Meta ka shprehur bindjen se lëvizja e tij në këtë post nuk do ta cënojë krijesën e tij, LSI-në.





“Nëse LSI-ja do të rudhej, ajo do ta meritonte këtë gjë në rast se fuqia e kësaj force politike do të bazohej vetëm tek një person. Por unë besoj se LSI do të fuqizohet dhe do të rritet, sepse ka mjaft drejtues e drejtuese të aftë jo vetëm të LSI-së, por mbi të gjitha të fuqisë më të madhe që ka LSI-ja, LRI. Ndaj nuk ka asnjë arsye që LSI të shqetësohet”, ka dekalruar Meta.





Meta ka bërë me dije se një ditë para betimit të tij si president do të dorëzojë dokumentin e LSI tek sekretari i përgjithshëm ose tek nënkryetari i kësaj partie, por do t'u kërkojë atyre që “ta ruajnë mirë”.





I pyetur nga mediat për pasardhësin e tij në krye të partisë, Meta është treguar i rezervuar duke nënvizuar se LSI ka një status të qartë.