Meta: Kërkesa e Thaçit për pasaportat, protestë në emër të të drejtave të qytetarëve

Presidenti Meta, intervistë në RTK, Kosovë. “Është një fakt i njohur dhe i pranuar, se Kosova ka përmbushur të gjitha detyrimet që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave”





Presidenti i Shqipërisë, Iliri Meta në një intervistë në Radio Televizionin e Kosovës, duke folur për vizitën e tij të fundit në Kosovë dhe takimet që ka zhvilluar me krerët institucional dhe partiak, tha se është diskutuar rreth forcimit dhe konkretizimit të partneritetit strategjik midis Shqipërisë dhe Kosovës në të gjitha fushat me interes të përbashkët të qytetarëve të dyja vendeve dhe njëkohësisht forcimit të perspektivës evropiane për të dy vendet tona. Meta duke komentuar kërkesën e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi që qytetarët e Kosovës të pajisën me nënshtetësi të Shqipërisë, tha se një kërkesë e tillë ka ardhur në radhë të parë si një protestë në emër të drejtave të qytetarëve të Kosovës, ndaj një kushtëzimi jo shumë të drejtë dhe jo racional të liberalizimit të e vizave me demarkacionin. “Është një fakt i njohur dhe i pranuar se Kosova ka përmbushur të gjitha detyrimet që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave”, tha kreu i shtetit shqiptar. Ai madje vuri në theks se Kosova ka përmbushur me shumë kritere se sa disa vende që tashmë e gëzojnë liberalizimin e vizave. “Kjo natyrisht se nuk është normale dhe ne e kemi ngritur këtë çështje në takimet që kemi pasur me përfaqësuesit e BE së se nuk është e drejtë që pas kaq vitesh qytetarët e Kosovës të mbesin të vetmit në Ballkan duke iu mohuar lëvizja e lirë”, tha Meta në RTK. Megjithatë, kur është fjala të marrja e nënshtetësisë për qytetarët e Kosovës, ai tha se kjo nuk është zgjidhje as afatshkurtre dhe as afatgjate, dhe se kjo nuk do të zgjidhje problemin e zhbllokimit të proceseve integruese evropiane. Ai tha se marrja e nënshtetësisë për qytetarët e Kosovës mund të qojë deri të pezullimi i lëvizjes së lirë edhe për gjithë qytetarët e Shqipërisë . “Pra mund të mos ishte tepër produktive pavarësisht qëllimit të mirë. Në këtë drejtim ne kemi diskutuar për të zhbllokuar çështjen e liberalizimit të vizave , ashtu sikurse duhet ta marrim në mirëkuptim me Malin dhe BE çështjen e shënimit të kufirit”, tha Presidenti Ilir Meta. Meta tha se është tepër e rëndësishme që çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e ZI të zgjidhet në mënyrë parimore dhe të mençur. “Është tepër e rëndësishme që të bëhet një zgjidhje parimore dhe e mençur për demarkacionin, sepse kjo e zhbllokon procesin e liberalizimit. Nuk mendoj se kjo çështje mund të zgjidhet në këtë kohë kur Kosova është e përfshirë nën ethet elektorale të zgjedhjeve lokale . Por është një çështje që duhet të zgjidhet në mënyrë parimore, konstruktive dhe të mençur, pasi që është në interes të Kosovës që ta zgjidhë këtë problem dhe përmes kësaj t’i zhbllokojë proceset tjera”, tha ai për RTK-në. Ai është shprehur kundër idesë për ndryshim të kufijve në Ballkan. Ai ka thënë se ndryshimi i kufijve nuk është një zgjidhje, sepse me këtë do të hapej Kutia e Pandorës, që sipas tij, do të çonte drejtë zhvillimeve të paparashikueshme.