Ilir Meta: "Ne pranojmë kritika, por absolutisht asnjë ambasador nuk mund të zëvendësojë institucionet në Shqipëri"

Z. Lu, siç e thatë edhe ju në fillim, është një ambasador i posaçëm për shkak të asaj që ai përfaqëson. Pra, ai “e ka një të drejtë” ekstra sovraniteti të institucioneve shqiptare për të thënë diçka më shumë edhe për këtë reformë, apo jo?

Patjetër. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tërësi dhe natyrisht edhe ambasadori Lu në veçanti në rastin konkret, kanë një vend të veçantë, sepse Amerika ka një vend të veçantë në raportet tona dhe ne e kemi pranuar këtë gjë. Të jeni të sigurt se po të ishte ambasadori i një vendi shumë modest, kam përshtypjen që shumë prej veprimeve dhe sjelljeve do të ishin pak si të papranueshme nga...





Reagimi juaj e linte të kuptohej si të papranueshme këtë.

Derisa ne kemi vendosur me bindje të plotë që Shtetet e Bashkuara janë aleati ynë kryesor strategjik, janë partneri ynë strategjik dhe ata kanë investuar mjaft, kanë sponsorizuar në radhë të parë Shqipërinë në NATO, shpëtimin e Kosovës nga genocidi, për sigurinë dhe stabilitetin në rajonin tonë dhe shumë arsye të tjera, mbështesin integrimin europian të Shqipërisë, ky është një element tepër pozitiv.

Ne pa dyshim që pranojmë edhe kritika, edhe publike, sepse pa dyshim që kemi nevojë edhe të përmirësohemi më tej, por absolutisht asnjë ambasador nuk mund të zëvendësojë institucionet në Shqipëri, sepse nuk e ndihmon Shqipërinë të ecë përpara dhe të ndërtojë institucione të qëndrueshme. Asnjë ambasadë nuk mund ta bëjë këtë gjë, madje do të thosha asnjë shtet nuk mund ta bëjë këtë gjë dhe as nuk e ka vullnetin dhe as nuk ka politikën për ta bërë këtë gjë.

Në këtë drejtim kontributi më i madh që mund të jepet është gjithmonë në partneritet, duke mbështetur, duke ndihmuar, duke i konsoliduar institucionet shqiptare, sepse mandati i ambasadorëve është një mandat i përkohshëm 3 deri në 4 vjet, ndërsa reforma që ne duam të bëjmë, praktikisht e drejtësisë, është një reformë që do të ketë impakt për 20-30 vjetët e ardhshëm të Shqipërisë dhe të raportit të partneritetit tonë me Shtetet e Bashkuara apo me Bashkimin Europian. Kështu që reagimet e tij janë gjithmonë të mirëpritura, absolutisht, por është e rëndësishme që të jenë gjithmonë ( jo vetëm reagimet e ambasadorit po të kujtdo) edhe të mirargumentuara.

Qëllimi ynë është të zgjidhim problemet, nuk është të krijojmë ndonjëherë edhe probleme të paqena dhe kjo kërkon një bashkëpunim më të ngushtë institucional.





A është bashkëpunim z. Meta, pasi është folur shumë jo për raportin tuaj me Amerikën, pasi ju, në mos gaboj, përfshi edhe janarin, në 6-7 muajt e fundit, i keni vizituar 5 herë Shtetet e Bashkuara...

Jini i qetë, raporti im me Amerikën është një raport tepër solid, tepër i vërtetë dhe thelbësor.





Po ju pyesja për raportet me ambasadorin Lu.

Kjo është një pyetje pa vend, sepse...





Ai është përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Shtetit e mbështeti në përballjen e tij me kryeprokurorin...

Patjetër. Nuk kam dëgjuar që Departamenti i Shtetit të ketë thënë ndonjë gjë për Komisionin e Emërimeve në Drejtësi, se, po të ketë thënë ndonjë gjë, unë jam i gatshëm të sqaroj Departamentin e Shtetit, të sqaroj Departamentin e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara, që është mjaft i interesuar, të sqaroj Departamentin e Sigurisë Kombëtare, Kongresin, Senatin, Shtëpinë e Bardhë.





Pra, ju po thoni që reagimi i Departamentit të Shtetit ishte më tepër simbolik sesa për çështjet konkrete?

Jo, reagimi i Departamentit të Shtetit mendoj që ishte mjaft normal. Pa dyshim të gjithë ne e mbështesim ambasadorin Lu në punën që bën dhe që do të vazhdojë të bëjë, por keqinterpretimi nganjëherë nga mediet mendoj se është i lirë dhe nuk ndihmon askënd.





Në rastin konkret në ç’kuptim keqinterpretim?

Pra, përpjekja për të kthyer një qëndrim shumë normal, mbështetës në një pozicionim për një çështje konkrete.





Pra, ju thoni se reagimi nuk kishte lidhje me KED-në, ishte thjesht një mbështetje në përgjithësi?

Unë nuk dëgjova gjë për KED-në. Po të ketë gjë për KED-në, unë do t’i jap përgjigje Departamentit të Shtetit, sepse unë, si Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, jam përgjegjës për organizimin e KED-së, kështu që të mos ngatërrojmë një qëndrim mjaft normal të Departamentit të Shtetit, mbështetës për reformën në drejtësi, me politikën e ambasadës ose të ambasadorit për një çështje konkrete. Të mos i ngatërrojmë këto gjëra, se ne i ngatërrojmë më shumë!





Dakord. Ky sqarimi që ju bëtë sot, të paktën mua më shpjegon arsyet. Më shpjegon arsyet pse ju mbajtët atë qëndrim, le të themi, pak rigoroz dhe shumë të rreptë në daljen tuaj.

Nuk ka qenë rigoroz, qëndrimi ka qenë shumë transparent.





Por i rreptë...

Unë tani po pres nga ju dhe nga kushdo qoftë, prokuror ose prokurore, që është përjashtuar padrejtësisht nga gara me qëllim që Adriatik Llalla, më falni që po e përmend me emër, si person, të përvetësojë tri vende në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi. Pra, po pres që të më thoni, unë jam fjala bie Sokol Balla, unë i kam plotësuar kushtet sipas ligjit, 10 vjet eksperiencë, Magjistraturë, u transferova, u hoqa në mënyrë që aty të dilte fjala bie Ilir Meta.





Kalojmë te një temë që brenda letrës së zotit Llalla përmendej për herë të parë termi, epiteti, “sorosian”. Ky është një term që është bërë shumë popullor, muajt e fundit edhe në Shqipëri, edhe në Amerikë për shkak të armiqësisë midis presidentit të ri të SHBA, Donald Tramp, dhe miliarderit të famshëm, Xhorxh Soros, i cili është akuzuar ose anatemuar se ka mbështetur një pjesë të mirë të shoqërisë civile dhe politikës, kryesisht Edi Ramën dhe grupin e të rinjve, që ai solli në PS. Këto akuza i fundit i bëri z. Llalla, por më herët në këtë studio, jo tamam akuzë, por deri diku, e bëri z. Manjani nga partia juaj dhe e bën rregullisht opozita e PD. Ju si jeni në këtë frontin antisorosian? Cili është pozicioni juaj?

Në dijeninë time, Partia Demokratike nuk i ka kaq të vështira raportet me ata që po quan sorosianë, në kuptimin e mirë të fjalës, se nuk dua t’i jap asnjë konotacion negativ, dhe kjo nuk ka asnjë rëndësi, për mua rëndësi kanë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse? Sepse këto kanë rëndësi për vendin tim. Nuk ka rëndësi fare se kush fiton atje dhe cila është, do të thosha, administrata atje, e kështu me radhë. E rëndësishme është që ky të jetë një raport i fortë dhe që interesat e Shqipërisë, interesat e shqiptarëve në rajon të respektohen dhe të jenë në një linjë me interesat e Shteteve të Bashkuara në rajon. Ky është interesi.





Interesat e Sorosit, a ka ndonjë devijim nga kjo?

Unë nuk dua të komentoj interesat e Sorosit, sepse në fund të fare, siç e thatë edhe ju, ai miliarder është, domethënë nuk është se ka ndonjë përgjegjësi shtetërore. Qëllimi i tij është të fitojë sa më shumë, ku të mundet...