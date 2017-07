Mehmetaj: Manjani u shkarkua nga Rama se denoncoi kanabizimin

Deputetja e LSI-së, njëherësh dhe nënkryetare e kësaj partie Kejdi Mehmetaj thotë se LSI ka qenë një opozitë e fortë brenda vetë qeverisjes me PS.





E ftuar në Ora News, ajo risolli në vëmendje se shkarkimi i Ministrit Manjani ishte pasojë e ngritjes së zërit kundër kanabizimit të vendit.





Mehmetaj: LSI nuk po e ngre tani zërin. Kemi folur për kanabizimin e Shqipërisë, Ministrin Manjani nga radhët e LSI është shkarkuar nga detyra nga kryeministri i Rilindjes Edi Rama vetëm sepse publikisht foli për kanabisin dhe nevojën e menjëherëshme dhe të domosdoshme që Shqipëria kishte kundër këtij fenomeni. Ajo që u tha sot nga kryetarja e LSI ishte se ne po mbajmë tani përgjegjësinë e asaj vote që nuk duhet të kishim dhënë qoftë edhe si pjesë e një qeverisje.





Duke analizuar zgjedhjet, Mehmetaj thotë se krimi elektoral në 25 qershor ishte i paprecedentë.





Sipas saj, janë të dokumentuara me foto dhe me zë, rastet ku makina të policisë me policë brenda shpërndanin para në kërkim të votës.