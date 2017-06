Mbyllet numërimi në Dibër/ Lista e deputetëve që do të shkojnë në parlament

Ka përfunduar numërimi i të gjitha kutive të votimit në Qarkun e Dibrës, ku Partia Socialiste doli forcë e parë, me 34.42 % të votave ose 24 698 vota.





E dyta renditet Partia Demokratike, me 29,49 % ose 21 160 vota të votave e treta PDIU me 17, 51 ose 12 566 vota dhe e katërta LSI, me 17,19 të votave ose 12336 vota.





Nga 6 mandatet që do të dërgojë Dibra në Kuvendin e ri të Shqipërisë, Partia Socialiste do të ketë 2 deputetë, Partia Demokratike 2 dhe PDIU e LSI nga 1 deputet.





PS





Ilir Beqja

Almira Xhembulla

PD





Dhurata Çupi

Xhemal Xhunkshi

PDIU





Reme Lala

LSI