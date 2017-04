Mbledhje në PS për zgjedhjen e Presidentit, Ruçi: Po presim negociatorët europianë

Grupi parlamentar socialist është mbledhur sot për të diskutuar lidhur me zgjedhjen e Presidentit të ri të vendit, siç deklaruan burime nga PS-ja. Nga procesi për zgjedhjen e Presidentit, deri tani janë djegur dy raunde pa asnjë emër konkret të propozuar, as nga mazhoranca, e cila ka vendosur të dialogojë me opozitën dhe të mos vendosë e vetme.





Pas mbledjes, kryetari i Grupit të PS, Gramoz Ruçi, tha se “jemi në pritje të negociatave me zyrtarët europianë”.





Nesër në Tiranë do të vijnë dy eurodeputetë për të nxitur dialogun ndërmjet palëve me një axhende prej 12 pikash. Vizita e tyre do të jetë vetëm 6 orë.