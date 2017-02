Protesta, "akt-akuzë" popullore ndaj "Rilindjes"

Përparim HALILI







Protesta e PD e nisur në mesditën e 18 shkurtit 2017, nuk është mbyllur as dje. Sipas krerëve të PD, e cila ka marrë një vendim, referuar vullnetit të protestuesve, kjo lëvizje e madhe popullore nuk do të vazhdojë pa asnjë datë përfundimi. Është një protestë, e zhvilluar nga populli i tejlodhur prej halleve që u ka shtuar kjo qeverisje në afro 4 vitet e fundit. Protesta është “instaluar” brenda një çadre gjigante, të ngritur përballë godinës së kryeministrisë. Ajo nisi me një mesazh të gjatë e paqësor, të dhënë prej kreut të PD, z. Lulzim Basha, i cili nëpërmjet një dialogu të qartë, i kërkoi kreut të qeverisë dhe të PS, Edi Rama, të krijojë kushte të plota e transparente për zgjedhje të lira më 18 qershor 2017, të ndalë korrupsionin, kultivimin dhe trafikun e hashashit, të pastrojë administratën nga krimi dhe të inkriminuarit, të ndalë koncesionet, të largojë ministrat “dordolecë korrupsioni”. Edhe pse protesta e 18 shkurtit ishte një organizim i PD dhe opozitës shqiptare, brenda saj u përfshinë mijëra shqiptarë të denigruar e shpërfillur nga qeverisja “Rilindja”, duke u lënë pa punë, pa pensione, me pensione lëmoshë, pa ndihmë ekonomike, pa të ardhura për bukën e gojës, me taksa të larta, me prangosje edhe për 10 kilovatë energji elektrike të papaguar në kohë apo për “1 tullë” të vendosur pa leje në parmakun e ballkonit të shtëpisë, me biznese familjare të shkatërruara prej gjobave e taksave të larta dhe të shumta. Masiviteti në protestën e PD, është “akt-akuza” e qartë popullore, bërë kundër “Rilindjes” që ka shpërfillur hallet jetike të shqiptarëve. Çadra përballë kryeministrisë, po denoncon korrupsionin, papunësinë, varfërinë, nepotizmin dhe tendencën e kupolës së “rilindjes”, për të mbajtur pushtetin me zgjedhje të manipuluara.

Mesazhe nga fjala e Lulzim Bashës, ditën e nisjes së protestës





Kërkojmë:





Duam ndarjen e politikës nga krimi!

Duam dinjitet!

Duam drejtësi!

Duam punë!

Duam ta vëmë interesin e njerëzve të thjeshtë të parin!

Duam një të ardhme dinjitoze që na bën krenarë për vendin tonë!

Duam shpresën, shpresën që po lind, nga ky bashkim më i madhi në historinë e shqiptarëve.





Zgjedhjet e lira





Zgjedhjet për fasadë, zgjedhjet e njollosura nuk do t’i pranojmë.

Zgjedhjet e standardeve të krimit në vend të standardeve të Evropës nuk do t’i pranojmë.

Zgjedhje me kriminelë të veshur me pushtet nuk do t’i pranojmë.

Zgjedhje që shtrembërojnë vullnetin tuaj, vullnetin e shqiptarëve nuk do të ketë më në Shqipëri.





Luftojmë për:





T’u mbrojtur nga arroganca.

T’u mbrojtur nga padrejtësia.

T’u mbrojtur nga varfëria.

T’u mbrojtur nga korrupsioni dhe krimi.

T’u mbrojtur nga propaganda.

T’u mbrojtur nga ky sistem i pashpirt dhe i padrejtë





Nuk janë jeta dhe e ardhmja jonë, punojnë për veten e tyre…

Droga nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Korrupsioni nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Krimi i organizuar nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Papunësia nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Varfëria nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Emigrimi nuk është e ardhmja e Shqipërisë.

Kjo qeveri nuk është e ardhmja e Shqipërisë!

Ata punojnë vetëm për veten e tyre, vetëm për xhepat e tyre.

Ata dështuan për të sjellë një jetë më të mirë për shqiptarët.

Një grusht pushtetarësh dhe kriminelësh, po gëzojnë gjithçka.





Dështimi

Shqipëria është bërë sot hambar i krimit dhe i drogës.

Ata dështuan dhe mashtruan me 300 mijë vendet e punës.

Ata dështuan dhe mashtruan me shëndetësinë falas.

Ata dështuan me demokracinë e vërtetë.

Dështuan me lirinë e vërtetë.





Belind Këllici, kryetar i Forumit Rinor të PDSH





Të rinjtë demokratë janë të vendosur për të vijuar rezistencën në çadrën e protestës, të cilën e kanë pagëzuar me emrin çadra e lirisë, kështu deklaroi Kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratikë, Belind Këlliçi, i cili theksoi: Të rinjtë brohorasin gjatë gjithë kohës qeveri teknike. Ne nuk lëvizim, të gjithë qytetarët, jo vetëm të rinjtë janë të vendosur për të qëndruar për një kauzë të madhe për gjithë Shqipërinë, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jemi më të vendosur se kurrë për të qëndruar këtu në shesh para zyrës së këtij Kryeministri dhe për të bërë të mundur që ta dëgjojë këtu në shesh zërin e qytetarëve që kërkojnë në 2017 zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është një kauzë e të gjithë shqiptarëve. Është një betejë që po e bëjmë për gjithë shqiptarët, me të gjithë shqiptarët, Kushti i vetëm për t’i dhënë fund demokracisë false është garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Protesta e zhvilluar para kryeministrisë, ka treguar botës se sa të vendosur janë shqiptarët për ta hedhur poshtë këtë fasadë të krijuar nga Rama dhe se kjo protestë nuk ka qenë një vendim i PD por ka qenë vendimi i vetë qytetarëve.





Kryesia e PD, vendosi: Protesta do të vazhdojë, do ndalet kur të vendosë populli





Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi dje, mbledhjen e grupit parlamentar dhe kryesisë së PD. Mbledhja, e cila kishte si temë diskutimi protestën e nisur ditën e djeshme, filloi në orën 14:00 dhe përfundoi në 15:25 Basha ka falënderuar deputetët për mirë organizimin e protestës, ndërsa është vendosur për vazhdimësinë e qëndresës para Kryeministrisë. Në mbledhje është diskutuar gjithashtu për mundësinë e bojkotit të punimeve të parlamentit nga deputetët e opozitës, por ende nuk ka një vendim për këtë çështje.





Lulzim Basha: Bota po mbështet protestën tonë





Opozita ka vijuar edhe dje, protestën para Kryeministrisë. Përfaqësuesit e PD kanë deklaruar se do të qëndrojnë në shesh deri kur të bjerë qeveria dhe të ngrihet qeveria teknike. Basha ka theksuar se në sheshin ku po protestohet çdokush do të mund të flasë dhe të zgjidhë hallin e vet. Në fjalën e tij Basha u shpreh se çdo moment është duke u rritur mbështetja jo vetëm nga qytetarët por edhe nga ndërkombëtarët. Ne nuk jemi mbledhur këtu për kauzën e Lulzim Bashës apo PD-së, por për të ardhmen e Shqipërisë. Kjo i ka dhënë kauzës tonë, një forcë të papërballueshme nga krimi e padrejtësia”, u shpreh Basha.





Rama, për protestën e PD: Ata që dolën në shesh, duan zgjidhje dhe “Vetting”

Në një shtet normal nuk është privilegj, por një e drejtë elementare, që opozitës të mos i cenohet asnjë fije floku, pavarësisht protestës apo retorikës së përfaqësuesve të saj. Kurrë s’duhet të përsëritet historia e protestës së dhunshme. Këtu kam një problem, jo me demokratët, por me udhëheqësit, sepse më tingëllon qesharake që këta udhëheqës protestojnë kundër qeverisë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ata që erdhën dje në Bulevard e duan reforma në drejtësi dhe “Vetting”-un, njësoj siç i duan ato edhe unë e shumë të tjerë, ndërsa ata që i thirrën në protestë nuk duan as reformën në drejtësi dhe as “Vetting”-un që do largojë përgjithmonë nga drejtësia gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Ata duan t’i mbrojnë me çdo kusht të korruptuarit në Pallatin e Drejtësisë dhe, siç i keni parë janë gati t’i hapin luftë Amerikës dhe Evropës me lloj lloj shpifjesh dhe akuzash qesharake





Berisha, thirrje emigrantëve: Protestoni edhe ju pranë ambasadave

Nga çadrat e protestuesve Berisha apeloi për përshkallëzim të protestës edhe jashtë Shqipërisë. Berisha mbërriti në çadër mbrëmjen e sotme rreth orës 19:00 duke ekzaltuar të gjithë protestuesit që njëherazi brohorisnin në kor: Berisha, Berisha! Berisha:Thirrja ime për emigracionin dhe diasporën është të marrin të gjitha masat që të organizojnë protesta pranë selive të qeverive ku janë, pranë Ambasadave të Shqipërisë, kundër regjimit të banditokracisë. Kjo është rruga e solidarizimit në mënyrë, që për Shqipërinë të votojnë të gjithë shqiptarët.





Sot, 26 vjet nga rrëzimi i statujës së diktatorit Hoxha, shqiptarët përsëri në protestë