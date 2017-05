Marrëveshja, Berisha reagon për herë të parë: Pse çdo shqiptar duhet të ndihet i lehtësuar

Ish-kryeministri, Sali Berisha ka reaguar për herë të parë lidhur me marrëveshjen e arritur Rama-Basha duke pretenduar se prej saj do fitojë vetëm Shqipëria.





STATUSI I PLOTË I SALI BERISHËS





Nje marreveshje nga e cila fiton vendi!

Te dashur miq, drejtuesit e dy partive kryesore te vendit firmosen sot nje marreveshje, me te cilen i dhane zgjidhje njeres prej krizave politike me te rrezikshme te ketyre 26 viteve te fundit, qe prej disa muajsh kishte rrokur vendin.

Ne kete kontekst, mendoj se çdo shqiptar duhet te ndjehet vertet i lehtesuar per zgjidhjen me mjete politike te kesaj krize qe kercenonte ne menyren me serioze ekzistencen e pluralizmit politik ne Shqiperi, themelet kushtetuese te shtetit demokratik, paqen sociale dhe stabilitetin e vendit.

Keshtu qe pa u ndalur ne nje analize te hollesishme, e them me bindje te plote se me kete marreveshje ka fituar Shqiperia dhe se per te gjithe shqiptaret qe e duan vendin e tyre dhe vlerat e lirise, marreveshja eshte nje win-win story.