Manjani zbulon ‘Kodin e Endri Fugës’/ Si i ka shndërruar Rama ministrat, në vartës të këshilltarit të tij

Në një intervistës ish ministri i Drejtësië Ylli Manjani zbulon, edhe mënyrën ushtarake sesi funksionon në qeverinë Rama, komunikimi i ministrave me publikun. Sipas tij, Rama ka shpikur një “Kod të Endri Fugës”, sipas të cilit ministrat mund të dalin në media vetëm kur u jep leje këshilltari i tij i komunikimit. Por edhe në këtë rast është po Fuga, që përcakton se çfarë ata duhet të thonë.





“Kolegët e tu që bëjnë studio dhe realizojnë gjëra të kësaj natyre, padyshim që nuk flasin me ministrat, flasin me Endrin dhe Endri çon ministrin e radhës. Kështu funksionon.





Kur ju pyesni ndonjë ministër aksidentalisht për ndonjë pyetje konkrete, keni dëgjuar ndonjë përgjigje ju?! Ca mërmëritje kot të pavlera sepse në këndvështrimin e tyre, ministrat janë pjesë e propagandës së kësaj qeverie.





Kjo është një gjë që nuk është normale dhe ne kemi bërë debat, e i kam referuar Kodin që përmban ligji. Çfarë thotë ligji? Ministri merr pjesë në mbledhjet e qeverisë, ministri voton në mbledhjet e qeverisë votojnë edhe kundër një vendimi të Këshillit të Ministrave, e thotë ligji me 3/5, jo Kodi i Endrit që s’ka asnjë vlerë ligjore dhe e mbyll gojën në publik për vendimet e qeverisë. Pra për çfarë diskutohet në qeveri, çfarë merret vendim aty, mbetet brenda qeverisë. Nëse kemi një vendim të përbashkët, pavarësisht se je kundër për vetë faktin që je pjesëtar i qeverisë je solidarisht dakord dhe mbyllet kjo histori. Të pëlqeu rri, s’të pëlqeu ik.