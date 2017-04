Manjani: Të pastrohet policia në Vlorë, Gjirokastër e Sarandë

‘Kultivuesit dhe trafikanët e drogës nuk do të ndalohen pasi policia po merret me trafikantët brenda vetes’ kështu shprehet ish-Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani teksa vijon akuzat ndaj Policisë së Shtetit.





Përmes një statusi në rrjetet sociale ai thotë se ende nuk është pastruar policia në zonat ku janë plantacionet më të mëdha me kanabis.