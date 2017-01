Shpërthen Manjani:Rama presion Metës. Partnerët kërkuan shkarkimin e Tahirit

Për më shumë se 30 minuta Ylli Manjani, i cili deri në orët e para të paradites së sotme mbante postin e ministrit të Drejtësisë, para se kryeministri të firmoste shkarkimine tij ka shpërthyer në akuza të ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama.





Pjese nga deklaratat e ministrit ne Konference





Ora 13: 32 Unë e di pse nuk është arrestuar Klement Balili





Manjani: Dita kur Ardian Çipa shefi i interpolit ka informuar se ndaj Klement Balilit ka një urdhër arrest. Që nga ky moment detyra është arrestimi i tij. Është bërë arrestimi jo? Unë e di pse nuk është arrestuar. Sepse policët atje flenë, flenë në Santa Quaranta





Manjani: Qeveria, pa dakordësinë e Ministrit të Drejtësisë, ka dhënë 2 milionë euro për një studio avokatore që do të merreshin me Becchetin dhe e humbën, pa dakordësinë e Ministrit të Drejtësisë





Manjani: Pa tender jepeshin shuma 400 mijë deri 4 milionë euro me demek shërbime avokatie. Nasip Naço i refuzoi dhe unë i kam refuzuar të gjitha. Dhe përgjigjja ishte të heqim Avokaturën e Shtetit nga varësia e ministrit





Ora 13: 23 Manjani: Shkarkimi im është hakmarrje e pastër për qëndrimet e mia në raport me kanabisin. Ka qenë dicka therëse, sepse dalëngadalë po dalin petët e lakrorit





Ora 13: 19 Manjani: Llogma e korrupsionit ndahet në qeveri në gjykatë ndahet bakshishi. Prokurorët gjëmohen nga trupat operacionale të policisë pa urdhër





Ora 13: 10 Manjani: Jam kundër reformës për sundimin e gjyqësorit nga politika. Gjykata e prokurori që heton qeverinë është kriminel e trafikant. Jo ore pse kjo qenka reforma. Për këtë shkarkohem unë. Nuk kam asgjë tjetër.





Partnerët kërkuan shkarkimin e Tahirit





Manjani: Unë kam thënë të arrestohet Klement Balili, i vetmi zyrtar që e kam bërë këtë sistematikisht dhe ndërkohë që unë bëjë këtë, drejtora të policisë hanin e pinin tek Santa Quaranta, janë të regjistruara të gjitha këto dhe i kanë shërbimet partnere. Më gjeni një zyrtar të dytë që e ka bërë këtë?! Une nuk kam kompleks dhe as më interesohen fare Kryeministrit i është kërkuar shkarkimi i ministrit të Brendshëm, jo i imi. Duhet ta shkarkonte, ja kanë kërkuar partnerët e di mirë ai. Por do të shmangë vëmendjen, kjo është arsyeja dhe nuk ka ndonjë problem që të ndahem, unë me Edi Ramën jam ndarë, nuk ishte kjo tema. Këtu ishte problem do bëjmë një qeveri të përbashkët në favor të njerëzive, kam qenë dhe mbetem një nga besnikët e të majtës së bashkuar, por jo të majtës së bashkuar në emër të krimit. Që ti themi të majtëve hajde të votoni se ska rrugë tjetër dhe pastaj të qeveresim me të tjerët.





Manjani: E vërteta e kësaj qeverie është se është e kapur dhe është jashtë cdo standardi





Ministra të Ramës kanë fjetur me dashnoret në Santa Quaranta





Manjani: Nuk është e rastësishme që është tentuar të asociohet në emrin tim dosja e Klement Balilit, po ndërkohë që në Tiranë behej thash e theme i asocimit të emrit tim me Klement Balilin, në Santa Quaranta ministrat e Edi Ramës flinin me dashnoret. Kjo është e vëreteta, flinin aty. Dhe unë këto nuk i di se jam djalë i menxhuar, por janë të regjistruara nga shërbimet partnere dhe kam marrë përgëzime nga shërbimet partnere për denoncimin e kanabisit. Pse u bë tani? Për të shmangur vëmendjen. Kryeministri priste dorëheqje por unë nuk jap dorëheqjen se skam bërë krim.





Ilir Metes i jam mirenjohes





Manjani: ” U njoftova nga mediat për shkarkimin tim. Duhet të komunikojmë përmes medias sepse dhe Whatss up dhe sms nuk funksionojnë. Kam qenë dhe mbetem profesionist. Ilir Metës i jam mirënjohës





Mbledhjet e qeverisë jane antikushtetuese. Ministrat nuk lejohen të flasin në mbledhjen e qeverise”





Rama ka harxhuar kohë për ti bërë presion Metës. Ajo që thotë është se unë flas pa lejen e Fugës. Në një sistem demokratik ministrit kërkohet ti mbyllet goja. Shkarkohesh se flet pa lejen e Fugës





Manjani: Kjo qeveri është e kapur





Manjani: Nuk është krim të flasësh. Përgjigja e tij është në qeverinë time nuk flitet. Nuk mund të jetë ministri zëdhënës shtypi i propagandës së qeverisë dhe nuk kemi asnjë problem ndërkohë që njerëzit dalin partizan në mal me 20 mijë lekë dita dhe 40 mijë lekë në jug dita e punës. Mua s’më lidh asgjë me këtë qeveri. Ndihem i nderuar që jam i shkarkuar.Do të ndihesha i fyer nëse jepja dorëheqje, sepse nuk mund të marr përsipër kanabizimin e vendit dhe nuk mund të marr përsipër përgjegjësinë e marrjes së vendimeve në kushtet e presionit të bizneseve të paligjshme të trafikut.





Unë nuk hyj në debate të mëtejshme nëse koalicioni vazhdon apo jo, kjo nuk më takon mua dhe nuk dua të dëgjoj më këtë histori. E vërteta është që kjo qeveri është e kapur dhë është jashtë çdo lloj standardi dhe ligjor. Në 30 dhjetor qeveria ka marrë një vendim pa u mbledhur, verifikojeni te TIMS se gjysma e ministrave ishte jashtë shtetit. Ai vendim duhej marrë se duhej shkarkuar një i dekriminalizuar, por u dha për mediat dhe të guxojë ta bëjë një gjë të tillë një qytetar i thjeshtë, të firmosë një cop letër e harrojnë në burg për fallcifikim dokumentash. Kryeministri firmos vendime qeverie që nuk kanë ndodhur. Çfarë quhet? Si mund të jetë dakord ministri i Drejtëesisë me këtë?





Ndarje e madhe kur fola për kanabisin





Manjani: U shtua presioni për largimin tim ditën kur kam folur për kanabisin. Ajo ka qenë krejtësissisht një ndarje shumë e madhe dhe bëra një deklaratë si qytetar i shqetësuar dhe ky është fakti. Nuk kisha asnjë gjykim dhe asnjë prapamendim, por kryeministri u nervozua, shty me radhë dy ministra të flasin kundër meje, i falenderoj unë nuk kam asnjë kundërshtim me ta. Që pas asaj situata është shtuar presioni, jo ndaj meje, por ndaj Metës. Unë e di pse!





Rama presion Metës për shkarkimin tim





Manjani: Që prej verës së kaluar kryeministri ka harxhuar kohë për të bërë presion, jo mua por kryetarit të Parlamentit për të më shkarkuar. Arsyen e di ai, por ai që thotë është që unë flas pa leje në media, pa lejën e Fugës. Ministrit në një sistem demokratik tentohet ti mbyllet goja. Pra po fole pa lejen e Fugës shkarkohesh, po guxove të flasësh shkarkohesh. Rri urtë, bëj ndonjë tender, mos fol në media je burri i mirë. Ky është mesazhi që jep kryeministri në 6 muajt e fundit. Sigurisht Ilir Meta nuk i ka pranuar. Ai mbetet në anën e ligjit, por kjo ka qenë e vërteta.





Është e ndaluar në bazë të Këshillit të Ministrave që ministrat të flasin për çfarë ndodh në qeveri nuk e kam bërë unë e keni bërë ju dhe ju falenderoj. Një debat të parë që kemi bërë për një vendim që erdhi nga ministria e Energjisë për një koncesion për ndriçimin e rrugëve. Parandjeva dhe parandalove, e denoncova madje se kjo është një praktike korruptive. Megjithatë qeveria e kaloi me dhunë për një ditë që unë nuk isha në mbledhje të qeverisë. Kjo ka qenë përplasja e parë. Nuhata dhe denoncova se shteti nuk po mbronte investimet e huaja dhe për fat të keq pas kësaj deklarate timen në mbledhjen e Këshillit të Ministrave për fat të keq u rraf një biznesmen dhe u përze nga Shqipëria. Këto janë paralajmërime të mia për akte korruptive. Kam marrë nismë për këto, por jamë refuzuar nga sekretari i përgjithshëm i Këshillit të ministrave që ska lidhje fare, që është një nëpunës civile që del edhe mbi ministrat dhe krijon këto situata. Këto janë të papranueshme për mua. Këto kanë qenë pak a shumë debatet, por debati më i madh është pse flet me mediat.





Ministrat nuk lejohen te flasin ne media





Manjani: Faleminderit shumë sepse ishit ju që më njoftuat që jam shkarkuar se unë nuk di gjë në këto momente që po flasim. Po kështu u katandis kjo qeveri tani skemi çfarë bëjmë, do të duhet të komunikojmë nëpërmjet medias sepse dhe sms nuk funksionojnë. Flm unë u jam shumë mirënjohës mediave për komunikimin që kemi pasur deri sot dhe që më keni dhënë mundësinë që bashkë me ju të përcoj mesazhe profesionale dhe parimore sepse në jetën time ka qenë profesionit, politika ka qenë një mjet për të zhvilluar parimet profesionale. Të qënit ministër është një nga detyrat më të rëndësishme, aq më tepër ministër i Drejtësisë për çdo jurist është një karrierë shumë e rëndësishme dhe mua mu dha kjo mundësi, ma dha LSI këtë mundësi pa as më të voglin diskutim ma dha Ilir Meta të cilit i jam mirënjohës, sepse në fakt pas gjithë investimit publik dhe politik timit personal, i mungonte karrierës time kjo detyrë, unë e kreva ashtu si dita. Bëra më të mirën që kisha mundësi. Nuk është ajo që doja të ishte dhe do tua them pse, sepse realisht kur kam hyrë në qeveri kam gjetur një proces që jo vetëm s’kishte lidhje me profesionalizmin po as me kushtetutën de vendit dhe ligjin. Mbledhja e qeverisë është një akt formal, krejtësisht antikushtetues. Ministrat e qevrisë nuk janë të lejuar të flasin në mbledhjen e qeverisë, kjo ka qenë e papranueshme për mua. Sigurisht me kryeministrin Rama ne nuk kemi debatuar për cështje personale, por për cështje parimore dhe ligjore. Kam pasur kam thënë i kanë të regjistruara aty.