Manjani: Edi Rama u ka hequr lirin e fjalës ministrave. Po vidhet pafundsisht dhe janë falsifikuar vendime qeverie. Shumë shpejt SPAK. Do meret me Ramën dhe Ministrat që kanë firmosur vendimet 1 muajë me vonesë ,ndërkohe që figurojnë se në kohën e mbledhjes së Qeverisë kanë qënë jashtë shtetit... Vetingu duhet të filloje nga Vila e Ramës.