Mandija: Raporti me shkeljet në zgjedhje është në duart e ndërkombëtarëve

Zëvendëskryeministrja Ledina Mandija deklaron se raporti me problemet që janë gjetur nga zgjedhjet e 25 qershorit i është dërguar edhe ndërkombëtarëve duke i vendosur në dijeni për atë që ka ndodhur në Shqipëri. Mandija thekson se çdo e dhënë në materialin përmbledhës është një pasqyrim i saktë, i konsoliduar dhe sistematik, ndërsa shton se ky material do të shërbejë në të ardhmen për forcat politike, por edhe për institucionet shqiptare.“Në përfundim të procesit zgjedhor materiali përmbledhës që pasqyron gjetjet dhe konkluzionet e ministrive dhe të institucioneve të tyre të varësisë, dërguar me shkrim apo të diskutuara në mbledhjet e Task-Forcës, përbën produktin përfundimtar të punës që i shpërndahet anëtarëve të Task-Forcës, subjekteve zgjedhorë, OJF me objekt veprimtarie në fushën e zgjedhjeve si dhe partnerëve ndërkombëtarë e pjesëmarrësve të tjerë në proces. Çdo e dhënë në materialin përmbledhës është një pasqyrim i saktë, i konsoliduar dhe sistematik i të gjithë informacionit dhe raportimeve në kohë të bëra veçmas nga secila ministri, si organ kushtetues, në përputhje me sferën e përgjegjësisë shtetërore që mbulon. Ky material do të shërbejë në të ardhmen për forcat politike, por edhe për institucionet shqiptare që të reflektojnë lidhur me sjelljen institucionale dhe politike si dhe për të kryer ndryshimet e duhura në kuadrin ligjor me qëllim garantimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe demokratike në të mirë të qytetarëve shqiptarë” shprehet ajo.

Ledina Mandija dhe ministrat e tjerë teknikë të PD dorëzuan sot dorëheqjen pas raportit që i dorëzuan Ramës. Ata qëndruan në detyrë për tre muaj, ndërsa u emëruan si garanci për zgjedhjet e 25 qershorit, edhe në fund në raport deklarojnë se nuk arritën të përmbushin misionin.





Deklarata e plotë e Ledina Mandijës