Luan Rama: Voltana Ademi e zgjedhur nga qytetarët e Shkodrës, duhet respektuar

Nënkryetari i LSI-së z. Luan Rama distancohet ndaj qëndrimeve të Kryeministrit Edi Rama ndaj Kryetares së Bashkisë së Shkodrës znj. Voltana Ademi.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit Roland Qafoku në emisionin “Debat në Channel One” z. Rama theksoi se një gjuhë e tillë nuk përshtatet me filozofinë e LSI-së ku fyerje të kësaj natyre nuk duhet të jenë në sjelljen dhe në qëndrimet politike dhe publike të cilit do njeriu që merret me politikë.