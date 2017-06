Luan Rama: Rilindja në opozitë! Bravo Shqipëri!







Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Luan Rama ka reaguar në profilin e tij në rrjetin social për mesazhin e Kryeministrit dhe i uron atij udhë të mbarë me gjithë timon!

Statusi i plotë:

Mesazhi i Kryeministrit dhe lutjet e tij dëshmi e humbjes totale. Tani nuk ka më kthim, as shpëtim dhe as ngushëllim nga humbja e sigurtë!

Udha e mbarë me gjithë timon!