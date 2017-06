Luan Rama: Edi dhe zëdhënësi i tij Luli nuk e trembin dot LSI dhe as i sugjestionojnë votuesit

LSI-së nuk po i vijnë sulme vetëm nga PS, por edhe nga PD. Pas akuzave të kreut të opozitës Lulzim Basha në lidhje me ministrinë e bujqësisë, ministri që drejtohet nga Edmond Panariti LSI ka reaguar zyrtarisht. Në një deklaratë për mediat, nënkryetari i LSI-së Luan Rama tha se politikat e ministrisë së bujqësisë nuk janë politika të një ministri por shtetit. Ai e akuzoi Bashën si shërbëtor të Ramës.