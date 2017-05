LSI pritet të kandidojë me Maksim Konën në zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Kavajës

Lëvizja Socialiste për Integrim pritet të zyrtarizojë kandidatin për kryetar të Bashkisë së Kavajës në zgjedhjet e pjesshme vendore që do të zhvillohen më 25 qershor në një njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme.

Nga burime pranë LSI-së bëjnë me dije se do jetë Maksima Kona kandidati për postin e kryebashkiakut të Kavajës. Në fakt, Kona është një emër i njohur në Kavajë me një “backgroung” të pasur në fushën e shkencave inxhinierike dhe në arkitekturë.

Maksim Kona, lindur më 27 prill të vitit 1958 dhe i diplomuar për inxhinieri ndërtimi në Torino, është i specializuar në projektim e supervizionim të ndërtimeve civile, ndërtimeve industriale, rrugëve, veprave të artit, impiante dhe hidrocentrale. LSI ka përzgjedhur një njeri me shumë personalitet që të konkurrojë përballë partive të tjera.