LSI plas “bombën” në Kuvend dhe kërkon hetim penal: 101 ton kanabis u asgjësuan pa procesverbal

Me tone mjaft të ashpra, kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Luan Rama ka artikuluar sot akuza mjaft të ashpra të adresë të Policisë duke i hedhur edhe më shumë benzinë zjarrit në raportet me PS-në brenda koalicionit.





Sipas Luan Ramës “Kam identifikuar deri tani të paktën 13 raste të asgjësimit të lëndëve narkotike, ku nuk është mbajtur asnjë procesverbal, ku nuk ka qenë prezent prokurori, ku nuk ka qenë prezent përfaqësuesi i gjykatës. Kemi të bëjmë me provë të një procesi hetimi, të një procesi penal”, – vërejti Rama.