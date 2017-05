LSI Kolonjë përjetëson ish Kryebashkiakun e nderë Arben Malo

Ndihma e huaj SLOVENE dhe Bashkia Kolonje sot inaguruan projektin e pyllezimit ne Rehove, Erseke. Financimi SLOVEN mbeshteti mbjelljen e rreth 74.000 fidane ne nje siperfaqe 40 ha si nje kontribut direkt per te zbutur efektet e ndryshimit klimaterik, rritjen e siperfaqes me pyje dhe mbrojtjen e tokes nga erozioni. Eventi u nderua nga prezenca e Ambasadores se Slovenise ne Shqiperise Sh.S Lea Stancic, Kryetari i Bashkise Kolonje Z Ilia Stefo, Drejtori i CMSR Sloveni Z. Gašper Jež, Znj Elvana Zhezha si edhe eksperte Sloven dhe Shqipetar qe punuan me dedikim per kete projekt I cili u zbatua nga BCCD. Projekti ishte iniciative e Kryetarit Arben MALO dhe do mbetet nje gjurme e patjetersueshme e energjise dhe dedikimit te tij per Bashkine KOLONJE. Ne kete aktivitet ishte dhe bashkeshortja e te ndjerit Malo Me propozim te grupit te keshilltareve te LSI ne keshilli bashkiak si edhe me votim unanim, parku 40ha tashme do mbaj emrin "ARBEN MALO" si momumenti me I bukur ambjentalist qe do te kujtoj njeriun qe donte ta bente Erseken Europe