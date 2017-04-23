Lista përfundimtare e kandidatëve të LSI e dorzuar në KQZ me ndryshimet
Sekretari i Përgjithshëm i LSI, Endrit Braimllari dorëzon ne KQZ listen e kandidateve te LSI per zgjedhjet e 18 Qershorit
Qarku Tiranë
1 KLAJDA THEODHORAQ GJOSHA
2 KEJDI FATMIR MEHMETAJ
3 FLOIDA FADAJEV KËRPAÇI
4 ENDRIT VULLNETAR BRAIMLLARI
5 LUAN MERSIN RAMA
6 KLEVI BUJAR POJANA
7 ARDIT PETRIT ÇELA
8 ERIONA PULLUMB BIXHA
9 YLLI VESEL SHEHU
10 EDMOND ABAZ RRUSHI
11 RALF DHIMITËR GJONI
12 REA ROBERT KOTANI
13 ADELA SABRI KARAPICI
14 PETRIT SAMI VARGU
15 DEJANA BOZHO KALLOGJEROVIÇ
16 FIONA NAIM DANI
17 KRISTI ALBERT XHARAU
18 FATOS NAZEMI KAJA
19 LINDITA VELI KARADAKU
20 KEVIN OSMAN TOPI
21 EDMOND BAJRAM STOJKU
22 RAMAZAN ASIM GJUZI
23 FATJOLA JAHJA HALILAJ
24 IRA GENCI VEJSIU
25 TEA PETRIT ISLAMAJ
26 BORA ATHIM PANAJOTI
27 ANXHELA THANAS POÇI
28 SIDIOLA GËZIM BASHO
29 RIGELS THEODHOR GJIKDHIMA
30 SARA ABAZ LLESHI
31 ERKLENT ASTRIT KRIFSA
32 MUHARREM ISA BERISHA
33 AGRON SELIM XHAFA
34 GAETANO ALEKS DOÇI
35 AMELA DYLAVER SHKOZA
36 ANA ALI AZIZAJ
Qarku Vlorë
1 SHEZAI FETA ROKAJ
2 SOKOL DURIM DERVISHAJ
3 ENADA DILO KOÇIRAJ
4 FLAMUR RRAPO ÇELAJ
5 ELDISA ASQERI DOKA
6 RENI REXHEP BARJAMI
7 NAMIK SALI JAHAJ
8 ENTELA LUTFI SHKURTAJ
9 VASIL ARISTIDH AGJELI
10 ANXHELA ROBERT MUSTAFA
11 ERVIN ASLLAN BAÇAJ
12 MONIKA LAVDOSH HITAJ
13 KLAJDI DERVISH MATI
Qarku Shkodër
1 AGRON ELEZ ÇELA
2 DRITAN RIFAT HYLLI
3 AMRA LUAN BAROVA
4 SAJMIRA ADEM LAÇI
5 LIDRA SHEFIK BUSHATI
6 LINDITA BEQIR KRAJA
7 RITVANA KADRI RRUKAJ
8 EDMOND KOL NDOU
9 ESTELA HARALLAMB NIKA
10 SHPËTIM ALI LAME
11 VEHBI ALI SHKJAU
Qarku Lezhë
1 VIKTOR MARK TUSHAJ
2 GJOVALIN PJETER KADELI
3 ELDA ARTAN HOTI
4 PETRIT PRENG GJONI
5 PJETER NDUE NDOJ
6 ARTAN YMER DJALA
7 SABAETE FATMIR HIDRI
8 JOANA FRROK KAÇORRI
Qarku Kukës
1 SELVI RAMADAN BEÇAJ
2 SOKOL REXHEP PONARI
3 DEM AZEM BRATI
Qarku Korçë
1 EDMOND QAMIL PANARITI
2 PIRO LEONIDHA KAPURANI
3 BRUNILDA KOZMA PASKALI
4 GENTIAN ROLAND ÇALA
5 VASIL KËRSTIN STERJOVSKI
6 ANILA BASHKIM HOXHA
7 PETRIKA THOMAQ MELE
8 FLOALDA ALFREDI STRATI
9 ILIR MUHAMET CENOLLI
10 STEFAN GJERGJI GËRMENJI
11 AIDA FATMIR MUSOLLARI
12 EFTIM BOSILKO MITRE
Qarku Gjirokastër
VANGJEL LLAMBI TAVO
EDIOLA PËRPARIM BRAHA
GJERGJI LEONIDHA PETRO
ENTELA STEFAN IBRAHIMI
FRESKIDA MAKSI ÇAKO
Qarku Fier
1 PETRIT KOZMA VASILI
2 ROBERT THOMA BITRI
3 ERISA PIRO XHIXHO
4 NIMET AQIF MUSAI
5 KLAJDI ARBEN BOGDANAJ
6 ILIR ISLAM DERVISHI
7 AGIM NASI SEMA
8 AGIM TARI RRASA
9 BARDHI DERVISH MELI
10 MARSELA MITAT AHMETAJ
11 ARDIT SAMI SINANI
12 ALMA LUFTAR MALIA
13 BESMIR PËRPARIM GROPA
14 ARIAN ABEDIN FASKAJ
15 BESA VELI HYKA
16 XHERILA PERPARIM MUSAKU
Qarku Elbasan
1 MONIKA RAMAZAN KRYEMADHI
2 EDMOND LLAZAR HAXHINASTO
3 ENVER MERSIN ROSHI
4 ZENUN SELIM BULLARI
5 ALTIN SULEJMAN IDRIZI
6 RUDINA JANI MITA
7 SUZANA SKËNDER TOPI
8 ADMIRIM FIDAI KALA
9 EDLIRA NURI ÇEKREZI
10 AFËRDITA HAMDI GJATA
11 MITAT HALIL GJURA
12 ANISA GËZIM BAHITI
13 ANDI RAMAZAN SHTYLLA
14 KLEVIS YMER DELISHI
Qarku Durrës
1 LEFTER HAKI KOKA
2 NORA DOD MALAJ
3 FLAMUR PELLUMB GJUZI
4 ARB SHKËLQIM SHTYLLA
5 AGIM HAKI XHEKA
6 EDLIRA ADEM HYSENI
7 ALBERT PULLUMB GJOKA
8 GERALDO LUAN SHKODRA
9 FERDOZA ENVER IZVIRA
10 ARBEN SADIK QATO
11 SKERDI ARDIAN BELLO
12 XHOJANA ABEDIN GJINECI
13 ENEO XHELAL HASA
14 ARJOLA ARBEN KOÇI
Qarku Dibër
1 PËRPARIM ISLAM SPAHIU
2 AURORA XHAVIT MARA
3 RAHIM NEXHMI KALECI
4 ANILA QAMIL SELA
5 ILIRJANA SALI KACELI
6 NEDION MUSA MUÇA
Qarku Berat
1 NASIP QANI NAÇO
2 GLEDJON TOMORR REHOVICA
3 SILVA MAKSIM CAKA
4 LLAMBRIOLA DHIMITËR MISTO
5 TAULANT ROLAND VRAPI
6 EUGEN DHIMO BOJAXHIU
7 KLAJDI SELIM QAMA
8 REXHINA SHKËLQIM LIMJA