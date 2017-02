Lista me emrat e kandidatëve të cilët kanë shprehur interesin për të marrë pjesë në organet e vettingut

Avokati i Popullit mbështetur në nenin 7 , pika 5, të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve ne Republikën e Shqipërisë”, pas i konsultimin me ONM-në do të hartojë një listë me kandidatët të cilët plotësojnë kriteret formale, për secilin pozicion dhe një listë me kandidatët të cilët nuk I plotësojnë këto kritere. ONM do të monitorojë këtë proçes duke pasur akses të plotë në dokumentacionin e të gjithë aplikantëve.

Listës emërore do t’i shtohen edhe emrat e personave që kanë shprehur interesin përmes zyrave postare brenda datës 09 Shkurt 2017.





1. Gentian Gurra

2. NejlaPeka

3. AmarilaUlqinaku

4. AxhemÇeta

5. HektorMuçaj

6. ArtanGjylbegaj

7. GëzimCenaj

8. Luan Daci

9. NoretaKalcuni

10.KrenarAhmeti

11.PetritAgaj

12.RozetaIvanova

13.FirdesShuli

14.SergjioMazreku

15.PalShkëmbi

16.BujarMadani

17.GentaTafa

18.Arben Lena

19.BledarCenameri

20.KostandinKazanxhi

21.Bledar Ilia

22.MorisBacka

23.HeralSaraçi

24.ShqipeHalilaj

25.ErindaDuraj

26.ElvisZaimi

27.SokolLamaj

28.AlbanaTushe

29.EdliraBylo (Grabova)

30.RezartaTahiraj

31.ValbonaSanxhaktari

32.PamelaQirko

33.OlsiKomici

34.EnielaAgolli

35.Xhensila Pine

36.SokolÇomo

37.FlorianBallhysa

38.LinditaXhillari (Hanku)

39.KlediaNgjela (Mazniku)

40.ErmiraKoçu (Decka)

41.EmilianoGjika

42.ShpetimBeqiri

43.AnilaTrimi

44.ErmonelaXhafa

45.LinditaTroja

46.AlbanaShtylla

47.ErjonaCanaj

48.SokolBana

49.AlmaFaskaj

50.ElionaLloja

51.ErmonelaMatuka

52.RovenaPregja

53.SuzanaHoxha

54.MeritaMuçaj (Osmani)

55.MimozaTasi

56.DianaDervishi

57.LulzimHamitaj

58.EsildaPalluqi

59.ArditaAlsula

61.KestrinKatro

62.VasilShandro

63.EtledaÇiftja

64.ArteGjonaj

65.MonikaMeça

66.DedeKasneci

67.XhildaPinci

68.EtlevaPapleka

69.OrjelaShishi

70.AltinShano

71.ValbonaLegisi

72.EnkeledaGoxhaj

73.NatashaMulaj

74.DonalXhelili

75.FlorianPrendi

76.SuelaZhegu

77.AdrianaAlushani

78.ShaqirHasanaj

79.NertilaSadedini

80.ZamiraKallço

81.Betula Toto

82.Nertila Mete

83.AlionCenolli

84.NevilaDalipi

85.ShpresaBeçaj

86.JueldaLamçe

87.KlajdiMone

88.Ina Rama

89.DarjelSina

90.EndriPapajorgji

91.HemionBraho

92.DritanShehaj

93.Etleva Shore

94.SajmirBlloku

96.MirillaKondakçiu

97.EdmondKasmi

98.ShefqetDida

99.Suzana Pasha (Hoti)

100. FrediMirashi

101. MilenLako

102 .Esmeralda Koliçi

103. DenisaLamaj

104. ArjanRexhepi

105. Ervin Sulko

106. Jude Sulejmani

107.MirionTheodhosi

108.LinditaBlinishti

109.XhabirZejnuni

110.IbrahimDisha

112.RezartaSchuetz

113.ArdianHajdari

114.EntonDimni

115.EdvinKoxhaj

116.EduartJani

117.ArberShehu

118.TediMinga

119.DriesaPepi

120.IdlirTivari

121.ElivertaMuço

122.GenciBilali

123.MajlindShkira

124.DavisVisari

125.SaimirKraja

126.AltinPeza

127.VojoMalo

128.DeniolPajolli

129.RezartaAbdiu

130.ArdianShabani

131.JosibaOsmani

132.GentiNdreca

133.BrunildaSaliaj

134.SerxhiKoçi

135.ManjolaMemini

136.AdrianLiçaj

137.SabriHoxha

138.ArlindaGojani

139.XheklinaBylykbashi

140.ArbenSpaho

141.PetraqGjikuria

142.SokolGjyriqi

143.Gerta Meta

144.ElonaKthupi

145.JulianBeqiri

146.HeroinaDuka

147.LuanPebro

148.YlliPermeti

150.AnxhelaKonstandin

151.FatosDervishi

152.DorinaZoga

154.BernardBalla

155.KlodianRado

156. ArditÇami

157.ErvisBalla

158.RolandGjoni

159.ErsidaZoto

160.GjergjiImeraj

161.GreisaCino

162.Blerta Turku

163.VladimirVladaj

164.Ana Kaci

165.AidaKume

167.JulindaBeqiraj

168.OnedaIslami

169. LoretaPoro

170.MadridLemeti

171.ErjonBejko

172.JulindaMansaku

173.FisnikBarjami

174.BrunildaVasha

175.NdueCuni

176.TeutaDisani

177.BeriolaShehu

178.HasanShkalla

179.RenatoNdokaj

180.KlaraMullaj

181.LorencaBrahimaj

182.GentiBedalli

183.Marsid Laze

184.LiriLlukani (Bakuli)

185.EneaBabliku

186.AlionaPelo

187.ArdianShabani

188.ErinCaku

189.ShpresimBajraktari

190.HajdarNoka

191.Silvana Shehaj