LGI mbledh kryesinë, Kryemadhi: Kauza e grave, në vëmendjen tonë

LGI ka mbajtur sot mbledhjen e kryesise.

Në përfundim të mbledhjes së Kryesisë së Lëvizjes së Gruas për Integrim, kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi theksoi se “riorganizimi ynë do te filloj nga gratë dhe vajzat ne çdo qelize te vendit për t'i dhënë LSI-se një forum te forte qe do te jete edhe baza e gjithë çështjeve qe grupi parlamentar do te ngrejë për kauzën e te drejtës se gruas ne te gjithë spektrin e saj”.





“Kjo eshte e vetmja mënyrë qe shoqëria jone te jete e integruar, e emancipuar dhe te tregoj standart dhe cilesi ne perballjen me te gjithe sfidat qe po përjeton shoqëria jone. Javën e ardhshme do te mbledhim Komitetin Drejtues Kombëtar te LGI për te shpalosur aksionin tone politik ne drejtim te fuqizimit te rolit te gruas”, tha Kryemadhi.