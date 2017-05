Panariti në Devoll: “Ne synojmë t’i japim 5 % buxhetit për bujqësisë dhe të bëjmë zero taksat për bujqësinë dhe për fermerët"

Ministri i Bujqësisë njëherazi kandidat në listat për deputet në qarkun e Korçës ka vijuar me takimet elektorale me banorët e Devollit për të biseduar për problematikat dhe shqetësimet e tyre. Pjesa më e madhe e tyre merret me bujqësinë dhe blegtorinë.





“E di që ka pakënaqësi për sa i përket përfituesve nga skemat e subvencioneve në bujqësinë. Synojmë t’i japim 5 herë më shumë këtij sektorit dhe t’i bëjmë zero taksat për bujqësinë, për fermerët”, është shprehur Panariti në takim.





Ministri ka ndarë me ta shqetësimin për mungesën e tregjeve për të shitur prodhimin bujqësor dhe blegtoral dhe për mbrojtjen e prodhimit në pikun e shitjes se tij. Nga bisedat me ta janë nxjerr mësime të vlefshme dhe këto LSI i ka përfshirë në programin qeverisës.