Kuvendi diskuton sot Aktin Normativ për buxhetin e vitit 2017

Akti Normativ për ndryshimet e buxhetit të vitit 2017 është pikë e parë e rendit të ditës në seancën e sotme plenare. Mbështetja me 3 miliardë lekë e sektorit energjetik për të përballuar situatën e krizës së prodhimit për shkak të mungesës së reshjeve është ndryshimi kryesor i Aktit Normativ.





Po kështu maxhoranca dhe opozita pritet të hedhin sot hapin e parë pë reformën zgjedhore.





Konferenca e Kryetarëve dha dakordësinë për të mratuar komisionin e posaçëm të Reformës Zgjedhore, nga ku pritet të miratohen ndryshime të thella në Kodin Zgjedhor dhe ndoshta edhe në sistemin zgjedhor.





Ndër ndryshimet e tjera janë edhe disa rialokime për investimet publike, ndërkohë që është parashikuar reduktimi i shpenzimeve të interesave me 4.1 miliardë lekë, si rezultat i menaxhimit efektiv të borxhit publik.





Nëpërmjet këtij Aktit Normativ është shtuar fondi rezervë i Këshillit të Ministrave me 1,2 miliarde lekë dhe parashikohet të përdoret vetëm për emergjencat që lidhen me faktorë natyrorë.