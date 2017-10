“Kushdo që do më dalë përpara do ta….”, kë po paralajmëron Tahiri?

Ish-ministri Saimir Tahiri paralajmëroi sot se do të përballet me çdokënd që do t’i dalë përballë pasi të fitojë të vërtetën e tij.





I ftuar në ‘Opinion’, teksa foli në konture dhe jo emra, Tahiri theksoi se kur t’i dalë ballë të vërtetës së tij do të luftojë përballë çdokujt deri sa të ketë frymë.