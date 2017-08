Kthimi i vizave, Nishani: Alarm për të gjithë, Shqipëria në anormalitet të rëndë

Edhe ish- kreu i shtetit Bujar Nishani reagoi në lidhje me lajmet që vijnë nga Holanda për vendosjen e regjimit të vizave ndaj shqiptarëve. Ai shprehet se ky është një alarm për të gjithë shqiptarët pasi që nga dhjetori i vitit 2016, Këshilli i Ministrave të BE ka miratuar tashmë mekanizmin e pezullimit të lëvizjes së lirë për vendet jo anëtare ku çdo vend anëtar mund ta aktivizojë atë. “Miq ! Alarm për të gjithë ! Vendet e Bashkimit Evropian nisën të reagojnë ndaj anormalitetit të rëndë që po konsolidohet tashmë me shpejtësi në Shqipëri. Në Holande, që në fakt njihet edhe si Barometri i politikave dhe zhvillimeve të mëtejshme në hapësirën evropiane është kërkuar zyrtarisht rivendosjen e sistemit të vizave me Shqipërinë. Ky nuk është ende një vendim përfundimtar politik dhe institucional i Holandës por ka dy elemente shumë domethënës që praktikisht i vendos shqiptarët në fije të perit. E para , kërkesa është zyrtare nga agjencitë që janë të ngarkuara me çështjen e sigurisë dhe luftën kundër kriminalitetit. E thënë ndryshe politika dhe institucionet shtetërore vendimmarrëse do ta kenë shumë të vështirë të mos i përgjigjen kërkesës së këtyre agjencive e nga ana tjetër tu kërkojnë atyre garantimin maksimal të sigurisë dhe rendit për qytetarët e tyre. Përkundër, politikanët vendimmarrës do dilnin përgjegjës direk përball qytetarëve që do të votojnë për ta. E dyta, që nga dhjetori i vitit 2016, Këshilli i Ministrave të BE ka miratuar tashmë mekanizmin e pezullimit të lëvizjes së lirë për vendet jo anëtare ku çdo vend anëtar mund ta aktivizoj atë. Kriteret e parashikuara në këtë mekanizëm aktualisht penalizojnë drejtpërdrejt Shqipërinë më së shumti. Burokratët e disa prej institucioneve ndërkombëtare të akredituar në Shqipëri e kanë neglizhuar tërësisht këtë risk, e kanë fshehur këtë realitet shqiptar, kanë bllokuar çdo analizë dhe informacion për autoritetet e tyre përgjegjëse. Kjo për arsye të tyre por që shqiptarëve tani po u kushton të pa imagjinueshmen. Qytetarët shqiptarë kanë qenë që nga krijimi i shtetit të tyre të pavarur populli më i diskriminuar në konceptin e lirisë e të lëvizjes. Për pasojë të komunikimit dhe zhvillimit. Ndaj dhe fitimi i kësaj të drejte universale prej tyre në vitin 2008 ishte një ëndërr e bërë realitet në qiellin e shtatë. Prindërit e përmalluar prej vitesh mund të shihnin fëmijët e tyre dhe të rroknin në gjoks aromën e nipërve dhe mbesave (siç i thonë tek ne) “mjaltit të mjaltit”, fatkeqët e prekur nga sëmundje lehtësisht të kurueshme nga avangarda mjekësore evropiane por fatale për jetën në spitalet tona gjetën “dermanin” e nevojshëm, studentët e ambicieve të gjeneratës së sotme të digjitalizuar shpërthyen kapacitetet e tyre në botën universitare evropiane, etj., etj. Këto e përfitime të tjera nga normaliteti shqiptar i 2008, rrezikohen seriozisht të humben nga anormaliteti ynë i 2017. Humbja do të vijë për të gjithë nëse nuk e ndalim. Demokrat e socialist, votues dhe abstenues do ti shohim së shpejti në radhët e gjata të mureve të ambasadave por pa marrë asgjë në fund. Nëse vizat rivendosen miq të mi, nuk do dihet se kur do mundemi përsëri të shkojmë tek fëmijët, nipërit e mbesat, në spital për emergjencën e jetës apo shkollën e fëmijëve?! Holanda “barometër” nuk lë asnjë hezitim për vlerësimin e klimës si efekt domino i vendeve të tjera. Kështu është politika në fund të fundit. Rreziku eminent dhe fortësisht i paralajmëruar është tek dera. E sigurt që çeljen e negociatave për anëtarësim këtë vit e kemi përfundimisht të humbur. Gallataxhinjtë e shoqatave të quajtura “civile” nuk po duken ku janë. Trendi i diskursit politik është sponsorizuar i tëri pa përjashtim tek anti-opozitarizmi. Shqipëria ku po shkon ? Nuk po merr mundimin ta thotë kush. E çfarë mund t’i kërkohet qytetarëve të thjeshtë kur hallin e kanë tek buka e përditshme kur elita e vendit duket kaq e fiksuar ? Shpresa vdes e fundit. Një goditje fatale, në front kombëtar nga Dibra në Tepelenë, nga Vlora në Shkodër, nga Durrësi në Elbasan e nga Fieri në Tiranë ndaj grupeve të krimit të organizuar tashmë në fashion të plotë mafioz është dhe duhet të jetë hapi i parë publik dhe institucional.





Nëse nuk shohim konfiskime të pasurive kriminale duke filluar me të atyre organizatave të përfshira në procesin elektoral për të deformuar ndërgjegjen e qytetarëve ,

Nëse nuk shohim procese ligjore të vërteta dhe transparente të hetimit dhe gjykimit të ashtuquajturve politikan që deklarojnë miliarda pa punuar asnjë ditë ,

Nëse nuk shohim pastrim të Parlamentit nga kriminelët ordinerë por me shumë para (droge dhe prostitucioni kuptohet),