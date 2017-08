Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi: Rinia duhet të marrë në dorë fatet e saj

Lëvizja Socialiste për Integrim së bashku me Lëvizjen Rinore për Integrim organizoi ceremoninë mbyllëse të kampingut veror në Jalë. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin figurat e larta të LSI-së dhe të LRI-së.





Duke folur përpara pjesëmarrësve, kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi falënderoi të rinjtë pjesëmarrës në këtë kamp veror duke shtuar se pjesëmarrja e të rinjve në politikë është shumë e rëndësishme në mënyrë që rinia të marri në dorë fatin e saj.





“LSI-ja është sulmuar më shumë nga të gjithë për vendosjen e të rinjve në listat e deputetëve nga opinioni publik. Njerëzit janë skeptikë për të rinjtë. Pjesa më e madhe e të rinjve këtu janë studentë, gjimnazistë apo sapo kanë mbaruar shkollën dhe asnjëri nga ju nuk ka garanci se çfarë do të ndodhë me të nesër, ku do të punojë, ku do të jetojë dhe çfarë të ardhme ka. Dhe për këtë fajin e ka politika, por si mund ta lësh ti politikën të vendosë për fatet e tua. Më mirë të vendosësh vetë për fatin tënd se sa dikush tjetër që nuk të konsideron. Është shumë e rëndësishme që ju të merrnin në dorë jo vetëm fatin tuaj, por edhe fatin e të gjithë rinisë shqiptare”,- u shpreh kryetarja e LSI-së.