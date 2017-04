Kryetari i LSI, Ilir Meta mori pjesë në takimin festiv me të rinj nga Fieri që studiojnë në Tiranë

Besoj shumë te të rinjtë, për LSI-në dhe për mua, të rinjtë janë të parët





Besoj shumë te të rinjtë, për LSI-në dhe për mua të rinjtë janë të parët. Së bashku do t’i japim vendit një gjeneratë më të suksesshme të re në politikë. Kjo është e vetmja rrugë për ta ndryshuar jetën politike të vendit. Të sjellim një frymë të re në parlamentin e ardhshëm, në qeverisjen e ardhshme dhe kudo. LRI-ja, organizatë e jashtëzakonshme ku merr gjithmonë energji pozitive dhe frymëzohesh për të ardhmen. Potenciali më i madh është rinia, është një potencial që s’duhet të flejë. Rinia duhet t’i japi një dinamikë tjetër të ardhmes së Shqipërisë





Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta mori pjesë në takimin festiv të organizuar me studentët e qarkut të Fierit në Tiranë. Në këtë takim ishin të pranishëm Zëvendëskryetari i LSI-së, Petrit Vasili, deputeti i LSI-së në qarkun e Fierit, Robert Bitri, Nënkryetarja e LSI-së, Kejdi Mehmetaj, Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun në LSI, Erisa Xhixho, etj. Në fjalën e tij përpara të rinjve, Meta theksoi se LRI është një organizatë e jashtëzakonshme e cila i jep frymëzim politikës shqiptare. “Unë besoj shumë te të rinjtë, për LSI-në dhe për mua të rinjtë janë të parët dhe jam i bindur se së bashku vërtetë do të arrijmë që ne së bashku t’i japim