Kryemadhi uron nxënësit e mësuesit për vitin e ri shkollor. Ja mesazhi

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi ka uruar të gjithë nxënësit dhe mësuesit për nisjen e vitit të ri shkollor 2017-2018. Me një mesazh në Facebook, Kryemadhi shkruan se të gjithë duhet me qenë krenarë për rrugën e vështirë të dijes.





Mesazhi i kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi:

Është një ditë e veçantë sot për të gjithë fëmijët që ringjisin shkallët e dijes dhe sidomos për ata që ulen për herë të parë në bankat e shkollës.





Urimi im shkon për të gjithë nxënësit anekënd Shqipërisë, ata në qytete, por dhe për ata fëmijë që përpiqen drejt rrugës së vështirë drejt dijes edhe në fshatrat me të thellë të Shqipërisë. Dhe për ta rruga është më e vështirë për shkak të kushteve.





Por të gjithë sot duhet të ndihemi krenarë për brezin e ri të fëmijëve tanë, me besimin se ky do të jetë brezi që do të sjellë ndryshimet drastike dhe përmirësimin e jetës së shqiptarëve. Me bindjen se këta fëmijë do të jenë e ardhmja që Shqipëria meriton për të mos qenë më peng i mafias dhe oligarkëve që kanë në dorë fatet e Shqipërisë.