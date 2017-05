Monika Kryemadhi: Është koha e duhur që shqiptarët të qeverisen nga Lëvizja Socialiste për Integrim

Lëvizja Socialiste për Integrim tenton të jetë forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit, por a do mundet ajo të luftojë dhe të fitojë kundër dy “dinosaurëve” të politikës shqiptare? Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, në “Top Story” ishte e ftuar zv/kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi.

Intervista e Zv.Kryetares së LSI-së, Monika Kryemadhi për emisionin “Top Story” të Sokol Ballës në “Top Channel” ( E plotë )

U duk sikur LSI-në, e cila ishte sponsori kryesor i një dialogu mes dy palëve, ajo marrëveshje e 17-18 majit e zuri në befasi, apo jo?

Absolutisht jo. Ndoshta nuk do të më pëlqente fjala ‘sponsor’ por ka qenë nxitësja e marrëveshjes dhe LSI-a tregoi që ka qenë shumë koherente dhe e saktë në kërkesat e saj, duke pasur parasysh që dy muaj më përpara, kur Ilir Meta, si kryetari i LSI-së kërkoi qeverinë e besimit duke pranuar edhe Edi Ramën Kryeministër, dhe sot ja ku jemi, në një njëjtat kushte, me një qeveri besimi, ku Edi Ramën e kemi Kryeministër, vetëm që kemi një ndryshim që jemi dy muaj me vonesë dhe jemi në një situatë që në një farë mënyre kemi një vend më të qetë dhe më të stabilizuar politikisht dhe kemi një situatë politike të gatshme dhe një fushatë elektorale e cila ka filluar dhe po shkojmë drejt zgjedhjeve të 25 qershorit, të cilat pa opozitën do të ishin një farsë për demokracinë shqiptare.

Megjithatë, ju u dukët sikur u pajtuat me këtë atentat përsa kohë nuk ishte arritur një marrëveshje. Në fakt znj. Kryemadhi, edhe nëse LSI nuk ishte pas çadrës, u duk sikur e mbështeti atë edhe me një farë llogarie, sepse duke i shtyrë palët, krijohej më shumë hapësirë për të negociuar. Një rol që Ilir Metës dhe LSI-së i shkonte shumë...

Dua të them që LSI-a nuk ka qenë asnjëherë me çadrën. LSI-a ka qenë gjithmonë partizane dhe nxitëse e dialogut politik. Po të kujtojmë marrëveshjen që ka nënshkruar LSI me PS-në në Shkodër në 2013-n, një nga pikat kryesore ishte zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe përfshirje e të gjithë faktove politikë në këtë proces.

Kështu që, nëse ne do të kishim zgjedhje pa opozitën sigurisht që marrëveshja e Shkodrës do të kishte rënë automatikisht. Dhe së dyti, ju e kuptoni mjaft mirë e ç’do të thotë të hysh në zgjedhje pa opozitën, do të thotë të kesh shkatërruar themelin ose bazën e demokracisë. Në një vend si Shqipëria që vazhdon të jetë në tranzicion, që akoma vazhdon akoma të jetë me institucione të pakonsoliduara. Mos hyrja e opozitën në zgjedhje, do të kishim ndërprerje të procesit për implementimin për reformën në drejtësi.

Do të kishim një ndërprerje të procesit të integrimit, të cilën shqiptarët mezi e presin. Do të kishim gjithashtu edhe nj situatë politike jashtëzakonisht të agravuar dhe rrjedhimisht edhe situata ekonomike do të vite duke u rrënuar akoma më shumë.

Megjithatë ju u regjistruat në zgjedhje, por a do të kishit marrë pjesë në zgjedhje nëse Partia Demokratike do t’i qëndronte vendimit të saj?

Ne kemi ushtruar deri në fund presion, në kuptimin më të mirë të fjalës, ndaj dy forcave të vjetra, qoftë PS-së, qoftë PD-së për të lënë arrogancën dhe kundër-akuzat ndaj njëri – tjetrit për t’u ulur dhe diskutuar. Tryeza e 17 majit që ishte tryeza e gjithë partive politike, qoftë të opozitës, qoftë edhe të mazhorancës, të cilat i ftuan dy partitë e mëdha për të negociuar dhe në fakt sot, pas dy muajsh, ne sot kemi qeverinë e besimit, e cila do të çojë vendin në zgjedhjet e 25 qershorit.

Ndonjëherë dukej sikur e shtynit shumë partnerin tuaj politik, Partinë Socialiste. Në fakt opinionit politik iu duk sikur dy partnerët kryesorë politik të Edi Ramës e vunë atë me shpatulla pas murit dhe i thanë që po nuk votove paketën McAllister, la të kuptohet që nuk do të ishin më me të... A ju duket kjo pak si jo korrekte?

Unë mendoj që i ka ikur koha e arrogancës. Për ne ishte shumë korrekte, sepse ne i qëndruam shumë luajalë marrëveshjes së Shkodrës, ku një nga arsyet ishte zgjedhje të lira e të ndershme dhe përfshirjen e të gjitha forcave politike në to. Ajo çka është më e rëndësishme është që ne duhet ta harrojmë arrogancën në politikë dhe duhet të jemi pak më shumë me këmbë në tokë dhe të jemi më realistë për atë që ne duhet të përfaqësojmë. Dhe unë mendoj që Kryeministri përse provokonte opozitën që do t’ju sjell kutitë e votimit në çadër, ashtu sikurse edhe Partia Demokratike nuk kishte përse të kërcënonte me të ashtuquajturën prishje të procesit zgjedhor.

Megjithatë thuhet që në 17 maj, pas asaj deklarate të Petrit Vasilit, kryeministri Rama e ka marrë disa herë z. Vasili në telefon dhe ai nuk i është përgjigjur...

Nuk e di për këtë çështje. Kjo është një marrëdhënie midis z. Rama dhe z. Vasili, por unë di të them që z. Vasili është një nga njerëzit që flet hapur me z. Rama dhe nuk ka asnjë lloj mëdyshjeje. Jam e bindur që edhe komunikimi i tij mediatik është i tillë. Pra, z. Vasili është shumë luajal në qëndrimet e tij me z. Rama dhe me Partinë Socialiste.

Megjithatë u duk sikur u prit pak me befasi dhe me habi nga LSI-a ajo marrëveshje midis Ramës dhe Bashës... Pamë disa lëvizje që u dukën si nervoze të ish-kryetarit të LSI-së, z. Meta. Një takim të këtij të fundit me z. Berisha. A ishte Ilir Meta i informuar për këtë lëvizje?

Unë nuk besoj sepse Ilir Meta është një nga incitiatorët kryesorë të marrëveshjes Rama- Basha të cilët duhet të ishin ulur dhe të gjenin një rrugëzgjidhje përsa i përket krizës politike, e cila po rriste destabilitetin në vend, e cila çdo ditë e më shumë krijonte një lloj pasigurie jo vetëm politike por edhe ekonomike, e cila ndihej çdo ditë e më shumë në biznesin e vogël, në biznesin e mesëm. Ndihej agresiviteti në administratën shtetërore, e cila priste çdo ditë çdo të ndodhë sot e çdo të ndodhë nesër, duke mos qenë absolutisht e përfshirë. Po të kemi parasysh edhe një javë ose 5 ditë para votimit të reformës në drejtësi, kemi po të njëjtin qëndrim të z. Meta si kryetar i Parlamentit të uljes së të gjithë aktorëve bashkë dhe të miratimit të reformës në drejtësi.

Përse sa herë ka një krizë, Ilir Meta shkon tek Sali Berisha?

Unë di të them që Ilir Meta ka shkuar te Sali Berisha pasi është nënshkruar marrëveshja. Dhe, duke pasur parasysh preferencat e tij, jam e bindur që Ilir Meta ka shkuar për ta falënderuar z. Berisha që u arrit një gjë e tillë, sepse edhe doktori ka pasur atë ndikimin e vet pozitiv për arritjen e kësaj marrëveshjeje, pasi duhej t krijohej një lloj stabiliteti politik në Shqipëri.

Pra, ju thoni që z. Berisha ka qenë pjesë e marrëveshjes?

Unë mendoj që po sepse është një pulitka me një eksperiencë të gjatë në politikë dhe e kupton mjaft mirë se çdo të thotë destabilitet në politikë.

Kur me Ilir Metën në 13 vite LSI doli forcë e tretë. Si do të dilni ju forcë e parë pa të?

Po të shikojmë periudhën në të cilën Ilir Meta ishte Kryetari i LSI-së, si themelues i LSI-së bashkë me shumë djem dhe vajza të tjerë që sot janë të rritur në 13 vite eksperiencë, di të them që LSI ka pasur një rritje progresive. Vjen duke u rritur në mënyrë konstante. Dhe po të bësh një bilanc shikon që rritja vjen nga votuesit për herë të parë, gjë që është shumë pozitive dhe krijon një gjeneratë shumë solide dhe shumë e qëndrueshme dhe çdo ditë e më shumë ajo rritet dhe përkthehet jo vetëm në një votë të qëndrueshme për LSI-në por edhe votë e cila bëhet bindëse për rrethe dhe grupe të tjera shoqërore. Ilir Meta krijoi një filozofi shumë të mirë në LSI, filozofinë e bashkëpunimit, e përkushtimit dhe të përfshirjes të të gjitha strukturave dhe forumeve drejtuese. Një parti politike nuk e ka të gjatë nëse forumet neglizhohen, nëse strukturat nuk janë pjesë e vendimmarrjes dhe në rast se nuk krijohet një demokraci e brendshme e partisë e cila e mban forcën e një partie politike. Kjo filozofi ka bërë që LSI të ketë jo vetëm një rritje organizative por edhe një rritje përsa i përket mendimit politik. Ne tashmë kemi një program qeverisës të LSI-së shumë realist, shumë konkret dhe mbi të gjitha është një plan shumë i mirë që sjell një lloj pozitiviteti dhe të krijon besim që gjërat janë të realizueshme. Janë projekte të implementueshme dhe kthehen në një efektivitet të menjëhershëm për realitetin shqiptar.

Ka shumë veta që nëse LSI do të duhet ta kalojë këtë fazë pas Ilir Metës duhet pikërisht të shpëtojë nga sindromi “Meta”.

Ajo nuk do ta thosha sindromë. LSI është një parti politike që u krijua nga Ilir Meta dhe grupi i deputetëve që u shkëputen nga PS dhe u shkëputen për shkak të arrogancës që ka qenë në PS në atë kohë jo vetëm brenda saj por edhe me qytetarët. Dhe unë e thashë që Meta ka krijuar këtë filozofinë e bashkëpunimit në LSI, filozofinë e respektimit të strukturave drejtuese. Unë mund t’ju them që lista e kandidatëve të Tiranës, e cila është një listë shumë interesantë, ka kaluar në të forumet dhe strukturat drejtuese të LSI-së. Kjo listë është shumë interesante sepse ka shumë djem dhe vajza të rinj brenda saj, shumë burra dhe gra me individualitetet e tyre në jetën e tyre profesionale dhe shoqërore. Kjo ka bërë sjellë një lloj risie në politikën shqiptare. Njerëz me një mentaliteti të ri që duan ta ndryshojnë realitetin me punën e tyre dhe dëshirë edhe për të ndërtuar jetën e tyre në Shqipëri. Duke pasur parasysh edhe situatën ku shumë të rinj dhe të reja duan të ikin nga ky vend, duke pasur parasysh mungesën e shpresës që gjithmonë e më shumë haset unë mendoj që Meta futi filozofinë e brezit të ri, e këtyre të rinjve që e duan vendin.

Nuk mendoni se do të ishte më e shëndetshme për LSI-në dhe për imazhin e saj të qëndronte në opozitë pas kaq vitesh në pushtet?

Ne kemi qenë 8 vite në pushtet dhe 5 vite në opozitë. Në mandatin e parë qeverisës me PD-në kemi arritur liberalizimin e vizave për shqiptarët, kur LSI mbante postin e ministrit të Jashtëm. Unë do të kujtoja të gjitha ato samitet ku Ilir Meta merrte pjesë dhe lobonte për liberalizimin e vizave dhe që prej vitit 2010 shqiptarët lëvizin të lirë nëpër Evropë. Mendoj që sot shqiptarët e kanë haruar sepse kanë kaluar gati 7 vite që nuk janë më viktima të trafiqeve njerëzore, që është një histori e mbushur me tragjedi apo duke pasur parasysh se si vuani shqiptarët nëpër dyert e ambasadave duke paguar nën dorë dhe duke qenë kështu pjesë e biznesit të pisët të vizave.

Po të kthehemi pas te marrëveshja natyrale me Partinë Socialiste në 2013-n, që solli një bashkëpunim natyral mes LSI dhe PS, ku do të kemi sërish procesin e integrimit, që përsëri drejtohet nga LSI, znj. Klajda Gjosha. Ky është proces mjaft i rëndësishëm, po të mbajmë parasysh problematikat.

Që është delikat dhe teknik...

Po, delikat dhe teknik. Kërkon seriozitet, këmbëngulje të fortë. Duhet të mbajmë parasysh vështirësitë e znj. Gjosha me institucionet shtetërore, që e shikonin procesin e integrimit si një drejtori brenda ministrive, e jo si obligim. Kjo e ka bërë të vështirë si proces. Megjithatë ajo ka arritur edhe të marrë ftesën për statusin kandidat dhe për të filluar negociatat.

Nga Gjirokastra z. Basha ju ka sulmuar drejtpërdrejtë. Teserat tuaja i quajti si triska buke për të varfrit. “Hidhuani teserat në fytyrë më 25 qershor” ka thënë ai. Ç’duhet të bëjë LSI që t’i largohet këtij perceptimi klientelist?

Partitë e vjetra, të cilat mendojnë që do të ngrenë partitë e tyre përmes politikave klienteliste, kërkojnë këtë gjë ta transferojnë te partitë e tjera. Nuk i kemi parë votuesit tanë si klientelë, por si njerëz dhe bashkëpunëtorë, gjë që e tregon rritja në mënyrë progresiv e votave ndaj LSI-së. Lidhet me botëkuptimin e z. Basha. Ndoshta ai vetë e ka parë si “trisk buke” pozicionimin e partisë së tij. Kjo nuk ndikon në punën tonë.

Votuesi i LSI-së vjen nga mosha 18 deri në moshën 35 vjeç. Mosha 18 vjeç, pjesa më e madhe, janë votues që vijnë për herë të parë nga gjimnazet. Bazë solide dhe shumë e mirë. Duke pasur parasysh që LSI është forcë në rritje, normalisht që të tjerët përpiqen të gjejnë argumente që ta sulmojnë. Ka edhe diçka tjetër. Njerëzit ndonjëherë janë skeptik.

Klasa jonë politike është bërë arrogante dhe mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre. Por ka një ndryshim të madh. Shqiptarët janë shumë të zgjuar dhe bëjnë surpriza të jashtëzakonshme. Sado perceptime të krijohen përmes mediave dhe deklaratave politike, realitet virtual, shqiptarët e shikojnë jetën e përditshme dhe politikanin e përditshëm, në zonë, në takime, që u përgjigjet. Në fund të ditës bukën e përditshme çdo shqiptar e fiton vetë. Ajo çka qytetari kërkon është mungesa e arrogancës, përulësia dhe të qenit mirënjohës ndaj dhënies së pushtetit që mundëson vota e tij.

Në 2013, përveç suksesit patët edhe një moment kritik. Si parti përjetuat një rritje disafish, por u përballët edhe me një krizë identiteti politik. Partia juaj nuk ka një profil mirëfilli politik, historik, ideologjik. Gjithë orbita e LSI-së në perceptimin publik është rrotulluar rreth Ilir Metës. Tani nuk e keni më.

E pavërtetë. LSI-ja është një parti e qendrës së majtë. Në themel dhe në bazë të saj ka shtresat e mesme. Është në shërbim dhe funksion të tyre. Është një parti që fokusohet te solidariteti, mjaft i rëndësishëm.

Në këtë periudhë tranzicioni po e humbasim ndjenjën e solidaritetit dhe bashkëpunimit. Politika është kthyer në individualiste, këtë model e pasqyron edhe më poshtë. LSI-ja është një forcë politike që përgjigjet dhe merr përsipër argumentimin e politikave të saj, gjë shumë e domosdoshme dhe e rëndësishme për të krijuar një standard të ri të jetës politike shqiptare.

Standard në funksion dhe shërbim të njerëzve, t’u japi shansin të gjithëve. Jo vetëm një grupi të caktuar, por çdo njeriu që ka dëshirë të jetë pjesë e politikës, biznesit, arsimit etj., nga një stad i barabartë pa dallim feje, krahine dhe ideje.

Ndoqa dje znj. Kryemadhi një takim elektoral të znj. Gjosha. Ajo deklaroi disa pjesë të programit. Ju në fakt para dy-tre ditësh e prezantuat programin e LSI. Znj. Gjosha po e citoj tha se: "LSI do të krijojë 170 mijë vende të reja pune”. Nëse LSI nuk del forcë e parë, kjo mund të jetë ndonjë eventualitet dhe s’është ndonjë çudi. Pra ajo do të bëjë koalicion ose me PS, që thotë do të krijojë 300 mijë vende punë ose me PD, që thotë do të krijojë 220 mijë. Si do t’i detyroni këto parti të ulen më këmbë në tokë e mos të gënjejnë kur vjen puna te shifrat? Ju si do t’i bindi këto parti me qeveritë e tyre për kreditë e buta 2% apo për punësimin e 100 mijë të rinjve. Po të tjerat s’kanë të drejtë të punojnë?

Në fakt po të lexosh programin elektoral që ka bërë LSI, i cili është një program shumë interesant dhe shumë i thjeshtë për tu kuptuar dhe ne do t’ia shpërndajmë qytetarëve. Do të kuptosh sesi janë të shpërndarë 170 mijë vende pune.

Unë nuk dua të merrem as me premtimet e PS, as me PD sepse kjo nuk është garë numrash. Por di të them që jemi të vetmit që kemi shpërndarë se ku do të jenë këto 170 mijë vende punë. Gjithmonë e kemi parë 300 mijë, 200 mijë, 500 mijë, 1 milion etj., etj., por faktikisht asnjëherë nuk e kemi të shpërndarë.

Është e vërtetë që është e shpërndarë 100 mijë vende pune punësimet e të rinjve, ashtu sikurse edhe 70 mijë të tjera janë të ndarë. Po të shikosh shpërndarja e tyre vjen në mënyrë të barabartë, por në mënyrë eksplicite dhe të drejtpërdrejtë. Do të shikosh sesi do të krijohen vendet e punës në turizëm, bujqësi, infrastrukturë sesi do të krijohen vendet e punës në industrinë agro-përpunuese apo në krijimin e shumë mundësive të tjera.

Ajo ç’ka dua të them është që krijimi i vendeve të reja të punës vjen dhe si rezultat i paketës fiskale që ne propozojmë. Ne propozojmë një paketë fiskale shumë të çliruar. Pra, për të ulur taksat, gjë e cila është një ndër problemet më të mëdha, sepse ne duke pasur në programin e 2013 që PS vendosi veton e saj, e cila kërkonte një rritje me 50 %të pagave solli në fakt që taksat u rritën, por buxheti i shtetit nuk u rrit.

Ju e thatë vetë 2013 pranuat shëndetësinë falas, por nuk ishit dakord?

Sepse vendosi veton PS.

Pranuat taksën progresive megjithëse e kundërshtuat, por prapë e pranuat Ideja është që cilat janë mekanizmat imponues që do të përdori LSI kësaj here?

Shpjegimi i programit të LSI është shumë i rëndësishëm për të kuptuar njerëzit se çfarë ndodh vërtetë. Kjo është një nga arsyet që LSI do të dali forcë e parë. E them këtë sepse njerëzit do ta shikojnë, sepse do të jetë e prekshme.

Nuk është thjesht premtim elektoral, por janë premtime të vërteta. Po të kemi parasysh taksimin mbi të ardhurat personale, 12 mijë shqiptarë para zgjedhjeve të 2013, paguanin tatim mbi të ardhurat personale, të cilët ishin mbi një vlerë 1.5 milion lekë të vjetra. Kur ne vendosëm taksimin me 23% nga 12 mijë të taksuar zbriti numri me 6 mijë. Jam e bindur që ky është një shans edhe për Sokol Ballën, i cili të ketë mundësi që mos të paguajë taksën progresive, e cila është me të vërtetë vrastare dhe dëmton shtresën e mesme.

Sepse të vendosësh një tatim 23%, mbi një pagë e cila po themi është 150 mijë lekë në muaj është një pagë, e cila nuk është pasuri, por krijon një shtresë të mesme, gjë të cilën ne çdo ditë dhe më shumë me këto taksat e rritura në mënyrë të pallogaritshme sjellin një lloj ulje të formalitetit.

Pra shkojnë drejt informalitetit. Po të shkojmë te bizneset me rritjen e taksës në 15%, propozimet tona janë për bizneset deri në vlerën 20 milionë lekë të reja, po themi të ketë taksën 5% dhe pastaj më tutje mbi 20 milionë deri në 100 milionë të jenë me taksën 8 %, mbi 100 milionë me taksën 10 %. Gjë për të cilën na krijon një lloj informaliteti për ekonominë, sepse duke pasur taksa të cilat janë progresive, taksë mbi 15%, çfarë ka sjellë kjo? Ka sjellë një informalitet të madh edhe ne e ndjejmë çdo ditë e më shumë. Ky informalitet ka sjellë jo vetëm sa më pak të ardhura në buxhetin e shtetit, por në një farë mënyrë ka sjellë edhe mungesën e investimeve dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Qeveria thotë që ka mbi një miliard investime. Në këtë studio z. Ahmetaj, një javë më parë tha që janë krijuar gati 300 mijë vende punë...

Unë nuk do ta besoja, por unë mendoj se Shqipëria ka mundësi dhe resurse shumë të mëdha, për të krijuar një ekonomi solide dhe për të krijuar një mundësi për krijimin e vendeve të reja të punës. Ne në programin tonë kemi të ofruar 50 mijë vende pune, që janë të turizmit, sepse Shqipëria mund të ofrojë turizëm shumë të mirë.

Ne kemi një vijë bregdetare të jashtëzakonshme. Ne kemi zona malore, ku mund të bëhet turizëm malor i jashtëzakonshëm. Turizmi i aventurës, turizmi bregdetar, të cilat sjellin jo vetëm vende të reja pune, por sjellin edhe investime të reja. Po të shikosh broshurën që shpërndan Maqedonia përsa i përket zhvillimit apo propagandimit të vendit të tij, do të shikojmë që Maqedonia thotë jemi 200 kilometra larg portit të Durrësit.

Pra, imagjinoni Maqedonia kërkon të thithë investitorë të huaj nëpërmjet portit të Durrësit, që portin e Durrësit nuk e evidentojmë dhe nuk e vëmë në funksionin tonë.

Znj. Kryemadhi cilat janë dështimet më të mëdha të kësaj qeverie?

Unë kam qenë nga të parat qe kam thënë se, siç jemi pjesë e sukseseve të kësaj qeverisjeje jemi edhe pjesë e dështimeve të saj. Sigurisht që qeverisja aktuale lë shumë për të dëshiruar, pjesë e saj jemi edhe ne dhe unë nuk kam asnjë lloj kompleksi dhe asnjë lloj ndjesie që mund të kompleksohem ndaj kësaj.

Di të them që duhet punuar fort dhe që kjo qeveri nuk duhet të jetë arrogante, por duhet të jetë e përulur ndaj qytetarëve. Mendoj se duhet punuar shumë përsa i përket zhvillimit dhe krijimit të klimës së biznesit dhe një fryme bashkëpunimi midis biznesit dhe shtetit.

Shteti dhe biznesi nuk duhen parë si armiq me njëri tjetrin por duhen parë si partnere sepse vetëm kështu ky vend do të ecë përpara. Unë mendoj se Shqipërisë i ka ardhur koha që ta mbyllë periudhën e tranzicionit dhe të kthehet në një vend i cili krijon stabilitet sepse ka pozicionin gjeografik por edhe pozicionet politike për krijimin e një stabiliteti jo vetëm për Shqipërinë por edhe për rajonin.

A ka një sukses që i njihni kësaj qeverie?

Unë do të doja të isha pjesë e asaj çka thotë politika e partisë sime, duke qenë pjese e reformave që u bënë një energjetikë apo mbledhjen e taksave, gjë e cila pati një kosto të drejtpërdrejtë tek qytetarët, sepse nuk ishte aq e drejtë duke patur parasysh që ne krijuam frikën te qytetarët për të paguar energjinë elektrike.

Sot që dal në fushatë mund të them që në familje të varfra që marrin 17 mijë lekë të vjetra, 10 mijë lekë ju mbahet për shkak të mospagesës së energjisë elektrike. Po ashtu shikon çifte pensionistësh të sëmurë, të cilët nuk kanë mundësi për të paguar energjinë elektrike dhe jetojnë në terr. Ashtu si shikon edhe mungesën e gjërave të tjera të cilën nuk jua ofrojmë ne.

Të kemi parasysh këtu ndihmën sociale e cila është shumë e vogël dhe qesharake, po sido që të jetë kjo krijoi një lloj kulture e cila unë mendoj se duhet të shkojë më shumë tek oligarkët apo bizneset e mëdha të cilët kanë miliona lekë energji elektrike të papaguar e që vazhdojnë edhe sot të mos e paguajnë. Këto reforma u shtrydhën fort tek shtresat e varfra.

Sa përgjegjësi ndjen për mënyrën sesi u qeveris ky vend, për mirë dhe për keq?

Ne jemi edhe pjesë e suksesit edhe pjesë e dështimeve. Unë dua të kujtoj që LSI-ja gjithmonë ka mbajtur qëndrimin e saj parimor. PS nuk ka pranuar të negociojë me programet e saj duke filluar që nga ngritja e taksave apo reforma në arsim dhe shëndetësia falas. Tek koncesioni i shëndetësisë ne kemi qenë kundër.

Unë dua të kujtoj se edhe sot e kësaj dite në zyrat e Kuvendit të Shqipërisë akoma qëndron projektligji i propozuar nga LSI-ja mbi çështjen e koncesioneve gjë që një qeveri e majtë asnjëherë nuk mund të jetë pjesë promovuese apo implementuese e koncesioneve, duke patur parasysh që PS pretendon se është forcë apo një parti e majtë, sepse e qendrës së majtë mendoj se është LSI.

Sigurisht ka qenë e vështirë nuk ka qenë e thjeshtë. Ka qenë problematike, me përplasje por edhe me zhgënjime. Unë kam parasysh ligjin për arsimin e lartë për të cilin ne kemi qëndruar jashtëzakonisht fort, por na u premtua që ky ligj apo ky projektligj aktualisht do të plotësohet me akte nënligjore të cilat edhe sot e kësaj ditë mbas dy tre viteve nuk janë bërë dhe ne shohim sesi çdo ditë shtohet ankthi dhe pasiguria tek brezat e rinj dhe aq më shumë tek universitetet.

Kur ne ndërtojmë universitetet publike për të cilët shteti ka përgjegjësi jo vetëm morale por edhe financiare ne i kemi dëmtuar ato dhe u japim prioritet dhe përparësi më shumë universiteteve private gjë që të cilën vetëm një parti e majtë nuk mund ta bëjë.

A janë këto argumente të nevojshme dhe të mjaftueshme për të mos themi paralajmëruar një aleancë me socialistët pas 25 qershorit?

Aleancat mendoj se do ta vendosin qytetarët sepse ato do të jenë që do të vendosin me votën e tyre në datën 25 qershorit dhe më pas janë forumet e partive politike të cilat vendosin.

Ju e quajtët marrëveshje natyrale?

Ashtu është faktikisht sepse edhe mënyra se si ishin pozicionimet dhe Kodi Zgjedhor e bënte të tillë. Ndërsa aktualisht në pozicionimin në procesin zgjedhor që sot të gjitha partitë janë të regjistruara vetëm pa koalicione, kjo e bën shumë më të thjeshtë pozicionin e LSI-së në të ardhmen. Do të jenë qytetarët ata të cilët do t’ia japin të drejtën LSI-së me votën e tyre, por ndërkohë edhe forumet politike që do të marrin vendimet.

Z. Meta deklaroi se LSI është e hapur për aleanca, por a vazhdoni t’i qëndronit mendimit se një aleancë do të ishte e panatyrshme me PD siç ishte në 2009?

Unë mendoj se ishte shumë herët për të folur për këtë gjë sepse sot jemi të gjithë në një garë të duke kërkuar që të drejtojnë vendin. Unë jam e vendosur që Shqiptarët duke pasur parasysh edhe shenjës që Zoti i dha sot LSI-së duke e nxjerr në short të parën në fletën e votimit.

Është një shenjë në kuptimin e mirë të fjalës për të motivuar akoma më shumë njerëzit, por edhe për të na motivuar edhe ne për të qenë edhe më të kujdesshëm me njerëzit por edhe për t’i respektuar më shumë ata dhe për t’i sqaruar më shumë pse është e rëndësishme që LSI-ja duhet të jetë forcë e parë. Dhe duhet të jetë forcë e parë për të realizuar planin e saj dhe për të realizuar edhe projektet e saj që janë në funksion të qytetarëve.

Mendoni se diçka mund të kishte qenë ndryshe në sjelljen e LSI-së me partnerin strategjik PS?

Unë mendoj se LSI ka qëndruar luajale me marrëveshjen e Shkodrës së 2013. I ka qëndruar jo vetëm strikte marrëveshjes me PS, por i ka qëndruar edhe korrekte dhe mbi të gjitha e ka zbatuar atë me përpikërinë më të madhe. Sigurisht që justifikimet për shumë problematika të brendshme që mund të kenë edhe ato brenda partisë së tyre, mundohen që ta kalojnë dhe ta anashkalojnë në drejtime të ndryshme. Por unë do t’i kërkoja PS që të ishte sa më pranë elektoratit të saj, t’i përkushtoheshe më shumë anëtarëve të partisë së saj dhe mbi të gjitha t’i përkushtohej më shumë premtimeve që ka bërë ne vitin 2013.

Znj. Kryemadhi, lënia jashtë koalicioneve duket ekuacion i panjohur për të gjithë, besoj përfshirë edhe për LSI. Tani secili është në vete dhe kjo e vështirëson jo thjeshtë lojën për të gjithë, por edhe për LSI në veçanti pasi është forca e tretë dhe e cila e theu monopolin, oligopolin e dy partive të mëdha në politikë. Ju jashtë koalicioneve të mëdha morën 4 mandate në vitin 2009. Brenda një koalicioni të madh 2013 morët në mos gaboj 16 mandate. Tani që të gjithë janë jashtë koalicioneve, cili do të ishte një parashikim realist?

Po të merremi me jashtë koalicioneve unë di të them një gjë që, dhe dua t’ju bëj një përllogaritje shumë të thjeshtë. LSI në zgjedhjet e vitit 2013, ka marrë 180 mijë vota. Pra, koalicioni nuk e ka favorizuar LSI-në. Ka përfituar PS 20 mijë vota, ose 2 mandate nga LSI. Pra në votat që ka marrë LSI-ja, nëse do të ishte jashtë koalicionit, 180 mijë vota do të përktheheshin në 18 mandate. Ndërsa me situatën aktuale ku të gjithë janë jashtë koalicioneve, me votat e zgjedhjeve të vitit 2015, do të përktheheshin në 35 mandate. Pra në 7.5 mandate në Tiranë, 4 në Fier, 4 në Durrës etj.

Zgjedhjet lokale kanë një tjetër natyrë...

Nga eksperienca ime në Lezhë, të cilën e kam parë në terren se si ishte agresiviteti i votës, jo vetëm për kryetar bashkie, por ishte agresiviteti i votës për këshilltar, dhe ne e dimë shumë mirë sepse është ndryshe. Në media ne krijojmë një perceptim tjetër virtual përsa i përket administrimit të votës, por LSI-ja e ka pas shumë të vështirë votën për këshilltar, sepse ka qenë një situatë e vështirë me përplasje, edhe pse ne e jepnin votën për kryetar bashkie të PS, vota për këshilltar ishte akoma më e vështirë dhe akoma më e vështirë për ta marrë sepse kërcënoheshin njerëzit për ta mos votuar.

Një parashikim realist për zgjedhjet ?

Pozicioni i sotshëm aktual, ne na favorizon jashtëzakonisht shumë sepse nëse garoje vetëm pa koalicione në fakt dëmton disa parti të tjera më të vogla sepse e bën shumë të vështirë për marrjen e një mandati sepse partitë e vogla kishin shanse më shumë për të marrë mandat nga tepricat e votave që ngelnin nga partitë e mëdha. Por jam e bindur që LSI-ja do të ketë mandate të shumta prandaj është forcë e parë. Sepse po të shikojmë rritjen progresive të votave të LSI-së që nga viti 2005-2009-2013-2015 do të shikojmë që rritja progresive e saj vjen gjithmonë duke dyfishuar rezultatin. Pra nëse në vitin 2015 kishin 34 mandate, jam e bindur që për sot i bëni vetë përllogaritjet matematikore.

Znj. Kryemadhi, nëse nuk dilni forcë e parë, por për shembull dilni forcë e dytë do të ishte goxha lajm. Por a do të kushtëzonte LSI nëse nuk del forcë e parë, emrin e kryeministrit të ardhshëm nëse do të jetë në dorën tuaj?

Unë mendoj që LSI-ja duke qenë forcë e parë do të kishte kryeministrin e saj. Unë e besoj këtë gjë dhe jo vetëm aq, por jam e angazhuar dhe e inkurajuar, jo vetëm unë, por të gjithë anëtarët e LSI-së, të gjithë kandidatët të cilët e shikojnë. Ne e shohim në reagimin e përditshëm me njerëzit që kemi, me shpresën për atë që ata duan të ndërtojnë për veten e tyre. Dhe jam e bindur që LSI-ja do ta ketë shansin për të pasur kryeministrin e saj.

Znj. Kryemadhi, PS dhe PD kanë në program, pavarësisht se nuk e kanë zbatuar kurrë, se kush humbet jep dorëheqjen si kryetar. Ju jeni në fushatë dhe thoni LSI forcë parë. Çfarë ndodh nëse LSI dështon dhe nuk del forcë e parë?

E kam parasysh këtë nga ajo çfarë kemi parë faktikisht në zgjedhjet e kaluara sepse e kishte PS në 2009, por pastaj u krijua çadra, protestat për “hapjen e kutive” etj, dhe e kaluam. Pastaj vetëm “Doktori” e mbajti fjalën që dha dorëheqjen pas zgjedhjeve të 2013. Nuk e shikoj si diçka problematike. Nuk e kemi në Statut këtë gjë. Megjithatë ka të bëjë me vetë individët. Jam e bindur që kjo gjë nuk ka për të ndodhur, sepse LSI do të jetë vërtetë forcë e parë. E kam besim. Besimi vjen sepse shikoj që edhe të tjerët e besojnë. Të mos harrojmë që besimi i një të riu është shumë herë më i madh dhe energjik se i dikujt tjetër që ka vegjetuar në politikë për një kohë të gjatë.

Ju vetëm që nuk keni vegjetuar. Besoj keni paguar faturën e të qenit bashkëshortja e Ilir Metës. Besoj sikur të mos ishit do të ishit shumë më e çlirët në karrierën tuaj.

Nuk e dimë. Edhe mund të mos kisha qenë asgjë.

Ilir Meta iku, por në fund jua dhuroi partinë...

Jo, nuk është kështu. Iliri e adhuron Andrea Papandreun, plakun. Kam parasysh mënyrën si e ngriti PASOK-un në emigracion. E risolli në pushtet dhe i dha vite. Kur u largua nga PASOK-u sepse ishte në gjendje të rëndë shëndetësore, përkrahësit i kërkuan të mos e përkrahte Simitisin, por të përkrahte djalin e tij. Papandreu në momentet e fundit tha që PASOKU është parti që as trashëgohet, as dhurohet, por fitohet.

Simitisi e fitoi në Kongres pozicionin e të qenit kryetar i partisë dhe e mbajti PASOK-un 2-3 mandate. I dha PASOK-ut qeverisjen e Greqisë. Por, Simitisi bëri gabimin që s’e bëri Papandreu. Ai ia dhuroi PASOK-un të birit të Papandreut, që fatkeqësisht ne sot e dimë në ç’pozicion është PASOK-u.

Znj. Kryemadhi ju jeni zëvendëskryetare e LSI, jeni njëkohësisht edhe zonjë e parë pas 24 korrikut. A ka paradoks dhe konflikt interesi?

Nuk e mendoj që ka konflikt interesi. Kam parasysh që Presidenti i Republikës nuk zgjidhet nga populli, e para. E dyta, unë e kam thënë dhe më parë e besoj që institucioni i zonës së parë nuk është institucion politik dhe as institucion zyrtar. Është thjesht një pjesë shoqëruese e presidentit. Krijon kuadrin e tij në prezantimet e tij zyrtare, ose ceremoniale.

Unë dua të them që pozicionimi i zonjës së parë nuk ka të bëjë me Monikën si individ, duke pasur parasysh që të gjitha gratë shqiptare janë zonja të para në familjet e tyre. Në këtë situatë unë e mendoj që kontributi im politik do të jetë shumë i madh për të nxitur gratë dhe vajzat në politikë për të qenë më shumë prezente, aktive dhe vendimmarrëse, jo dekorative.

Ky është një mision që s’ka të bëjë fare me zonjën e Parë. Por, edhe kushdo zonjë e Parë, duhet të japë kontributin e saj për t’i dhënë më shumë fuqi reale dhe të vërtetë vendimmarrëse grave jo vetëm në jetën politike, shoqërore, kulturore dhe të biznesit.

Ç’do të thotë një shans për të gjithë?

Unë do të thoja që një shans për të gjithë është mundësia që duhet t’i jepet çdo njeriu të dobët apo të fortë, çdo njeriu i cili është pjesë e shoqërisë shqiptare, për të qenë i përfshirë dhe i barabartë në startin e jetës së tij, qoftë i biznesit të ndershëm. Një mësuesi të ndershëm i cili të ketë shanset dhe mundësitë për të hyrë në punën e tij, një mjeku, infermieri të ndershëm, një qytetari, të papuni të cilët e kanë shansin për të gjetur një vend pune nën dorë për ta marrë atë vend pune.

Një shans për të gjithë do të thotë që shqiptarët të kenë një shans për ta parë Shqipërinë me shpresë të rikthyer, duke mos parë te partitë politike dëshirën për të rilindur vetë, por për të parë te partitë politike dëshirën për t’ua rikthyer shpresën e humbur.

Pse shqiptarët duhet të votojnë LSI?

Shqiptarët do të votojnë LSI, sepse LSI ka prioritet rininë dhe të kesh prioritet rininë do të thotë të kesh prioritet të ardhmen e vendit, do të thotë të kesh prioritet zhvillimin e vendit dhe do të thotë të kesh prioritet zhvillimin e vendit, do të thotë të kesh prioritet të ardhmen e fëmijëve të tu. Fëmijët janë e vetmja gjë, pasuria më e madhe që ka populli shqiptar. Duke pasur një të ardhme të sigurt e të begatë për fëmijët tanë, ne do të kemi të ardhme të sigurt për vendin tonë. Jam e bindur që nuk ka prind në Shqipëri të mos dojë më të mirën për fëmijët e vetë.

LSI-ja ua jep këtë shans familjeve të reja, ua jep familjeve të mëdha, ua jep familjeve të cilat nuk e kanë mundësinë për t’i shkolluar fëmijët e tyre për shkak të politikave të gabuara që ne bëjmë, që nuk e kanë mundësinë për të krijuar mundësinë e kurimeve të fëmijëve apo familjarëve të tyre për shkak të politikave të gabuara.

LSI është shans, sepse ne ua dhamë shansin dhe PD dhe PS për të qeverisur, tani ka ardhur koha që shqiptarët t’i japin shansin LSI që të qeverisë Shqipërinë për ta çuar të sigurt drejt BE.