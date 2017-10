Monika Kryemadhi në konferencë: LSI është froni kundër bandave dhe krimit

Nga selia e LSI-së, Kryemadhi akuzoi edhe një herë kreun e qeverisë, se është i lidhur me banda dhe krimin e organizuar.







"Të gjithë qytetarët janë bashkë dhe nuk kanë asnjë dallim, të gjithë janë të rrezikuar. LSI është froni kundër bandave dhe krimit. Tahiri është një hallkat që lidh Ramën me krimin e organizuar. Ka ende shumë hallka të tjera që lidhin kryeministrin me krimin e organizuar, janë hallkat e trafikantëve por dhe oligarkëve që me lidhjet e Edi Ramës pastrojnë paratë e krimit.