Kryebashkiaku Vangjush Dako dhe ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj vizitë në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës

Kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako dhe Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ishin në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial në qytetin e Durrësit nga ku përcollën urimet e tyre me rastin e festive të fundvitit për të gjithë fëmijët me aftësi ndryshe. Ata u njohën me disa prej punimeve të bëra nga fëmijët e kësaj Qendre ndërsa ndoqën edhe aktivitetin e organizuar prej tyre me rastin e festave të fundvitit. Në prononcimin për mediat, Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako tha, se ky është viti i 10-të që institucioni që ai drejton viziton këtë Qendër çdo prag festash teksa siguroi, se Bashkia që ai drejton e ka prioritet ndihmën dhe mbështetjen për të gjithë njerëzit në nevojë: “Dua t’i uroj gëzuar festat, gëzuar Vitin e Ri të gjithë njerëzve në nevojë. 10 vjet rresht që vijmë në këtë qendër, gëzojmë me këta fëmijë dhe nga dita në ditë, nga viti në vit shikojmë ndryshime të mëdha të Qendrës, gjithmonë për të rritur shërbimin ndaj fëmijëve, por nga ana tjetër shikojmë edhe një përkujdesje dhe një mbështetje shumë të madhe edhe të biznesit i cili nga viti në vit dhe ai ka ardhur duke dhënë ndihma në mënyrë vullnetare më shumë për këtë Qendër dhe kështu shpresojmë që të vazhdojmë edhe në vitet e ardhshme. Bashkia e Durrësit e ka prioritet ndihmën dhe mbështetjen për të gjithë njerëzit në nevojë dhe ne do ta vazhdojmë këtë mbështetje edhe në vitin e ardhshëm ku në buxhetin që do të miratojmë këto ditë kemi parashikuar një fond të posaçëm i cili është në shifrat më të mëdha se asnjëherë tjetër në Bashkinë e Durrësit. Unë edhe njëherë ju uroj gëzuar dhe do të japim gjithë mbështetjen tonë për njerëzit në nevojë.” Nga ana e tij, ministri Ilir Beqaj tha se kjo është një tjetër dëshmi e vëmendjes, që qeveria ka për këto institucione, ndërsa shprehu falënderimet për punonjësit e Qendrës, por edhe të gjithë atyre që kontribuojnë në mbarëvajtjen e këtyre Qendrave:“Festat duan edhe dashuri!