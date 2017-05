Kriza politike/ Ambasadori Amerikan takim me Bashën në selinë e PD-së

Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Lu ka nisur një takim me kreun e PD-së, Lulzim Basha. Takimi mbahet në selinë e PD-së.





Ky takim vjen në një moment ku vendi po përjeton një situatë krize politike. Opozita ngul këmbë se nuk do të marrë pjesë në zgjedhje.





Nderkohe, kete te hene vjen ne Tirane zv/ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, Hoyt Brian Yee.





Ky i fundit sipas burimeve, do te zhvilloje takime me liderët kryesore politike, ne perpjekjen per arritjen e nje marrëveshje mes opozitës dhe mazhorances.