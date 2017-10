Kritikat e opozitës për TVSH e biznesit, Rama: S’kanë kurajon ta shohin në sy problemin

Ndalesa për konsultimin publik për buxhetin 2018 është ndalur në Lezhë. Fill pasi mori fjalën e tij para të pranishmëve, kryeministri Edi Rama i ktheu një përgjigje opozitës lidhur me kritikat e kësaj të fundit për skemën e re të TVSH, ku do të përfshihen bizneset e vogla. Sipas Ramës opozita nuk ka kurajo ta shoh në sy problemin.