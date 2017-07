KQZ/ Nga rinumërimi i 47 kutive Idrizi ka fituar 6 vota

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon rinumerimi e kutive te votimit ku PDIU pretendon te marre mandatin e Shpetim Idrizit, apo do t’i takoje Partise Socialiste.





Ne total nga numerimi i 47 qendrave te para qe u hapen, PDIU ka arritur te fitoje 6 vota, qe i ishin mohuara me 25 qershor.





Kutia 47





U rinumerua ne KQZ, kutia e 47, ku PDIU mori nje vote me shume. Nga plus 5 vota qe kishte deri me tani shkon ne plus 6 vota.





Kutia 46





Nuk ndryshon rezultati.





Kutia 45





Ne KQZ, eshte rinumeruar kutia 45 ku i ka dhene 5 vota plus PDIU-se.





Ne kete kuti u gjeten 10 vota me shume nga rezultati qe ishte ne tabele.





Pra nga 5 vota qe kishte PDIU ne tabele, 15 vota dolen nga rinumerimi i kutise.





Nga rezuitati deri me tani ishte me – 5 vota, dhe nga perllogaritjet i bie qe ka marre vetem 5 vota plus.





Nga rinumerimi i kutise 44, PDIU ka shkuar ne – 3 vota nga rezultati qe ruante nga zgjedhjet e 25 qershorit.





Nga 7 vota ne tabele PDIU-se iu gjeten vetem 4 vota ne kuti.





Per pasoje nga – 2 vota rezultati shkon ne – 5 vota per PDIU.





Kutia 43





Nuk ka ndryshim rezultati.





Kutia 42





Kutia e 42 e hapur ne KQZ nxori -9 vota PDIU. Në tabele gjithësej ishin 14 vota ndërsa në kuti i dolën vetëm 5 vota.





Pra nga 7 vota plus qe kishte shkon ne – 2 vota.





Kutia 41





Pas rinumerimit te kutise 41 PDIU ka marre dhe nje vote plus. Keshtu, kjo force politik fiton 7 vota plus nga rinumerimi deri me tani i 41 kutive nga 64 qe jane ne total.





Kutia 40





Nga rinumerimi i kurise 40, PDIU ka marre plus 5 vota. Nga 5 vota qe kishte ne tabelen e numerimit, ne kuti u gjeten 10 vota per kete force politike.





Ndersa nje vote plus e kishte nga rinumerimi i kutive me pare dhe shkon me 6 vota plus.





Nuk ndryshon rezultati.





Kutia 38





Nuk ndryshon rezultati.





Kutia 37





Ka perfunduar rinumerimi i kutise 37 dhe PDIU ka humbur 3 vota. Ne tabele kishte 8 vota, ndersa ne kuti iu gjeten 5 vota. Nga plus 4 vota tani ka plus 1 vote.





Kutia 36





Nuk ndryshon rezultati.





Kutia 35





Nga rinumerimi i kutise 35 PDIU ka arritur te marre 4 vota me shume. Nga 5 vota qe kishte ne tabele ne kuti iu gjeten 10. Pra ne kutine 34 PDIU ishte me -1 vote. Mga 5 te fituara ne total -1, mebetet ne kuoten me 4 vota plus.





Kutia 34





Nuk ndryshon rezultati.





Kutia 33





Me rinumerimin e kutise 33, PDIU ka marre nje vote. Nga 15 vota ne tabele, dolen 16 ne kuti. Pra nga -2 vota qe kishte nga rinumerimi i kutise 32, tani ka nje vote me pak, nga votat e marra me 25 qershor.





Kutia 32





Eshte rinumeruar kutia 32, dhe mesohet se PDIU ka 2 vota me pak se me 25 qershor.





Kutia 31





Nga rinumerimi i kutise 31, PDIU ka marre nje vote. Duke qene se ne tabele kishte 5 vota, nga rinumerimi dolen 6.





Nga -3 vota qe ishte me hapjen e kutise 30, tani shkon ne kuoten e – 2 votave.





Kutia 30





Nuk ka ndryshim rezultati. PDIU edhte ne kuoten e – 3 votave te fituara me 25 qershor.





Kutia 29





Me hapjen e kutisë 29 thuhet se PDIU ka marrë 1 votë. Nga -4 vota që kishte nga rezultati i hapjes se kutisë 28 tani ka -3 vota.





Kutia 28





Me hapjen e kutise 28 PDIU ka humbur 4 vota te cilat i kishte fituar me 25 qershor. Nga 12 vota qe kishte ne tabelen perfundimtare, ne kutine 28 dolen vetem 8 vota.





Kutia 26 dhe 27





Në kutinë e 26 PDIU humbi dhe tre vota qe i kishin mbetur nga rinumerimi i kutise 25 e cila permbysi rezultatin.





Nga 4 vota ne tabele doli qe kishte vetem 1. Ndersa me hapjen e kutise 27, nuk pati ndyshim rezultati.





Kutia 23, 24, 25





Deri ne hapjen e kutise numer 21 PDIU, kishte arritur te merrte 16 vota. Me hapjen e kutise 23 dhe 24 PDIU humbi 4 vota dhe zbriti ne kuoten e 12 votave.





Me pas, ne kutine 25 humbi 9 vota, pasi nga 20 vota qe kishte ne tabele, ne te vertet i dolen vetem 11 vota.





Ndersa tre votat qe i mbeten i humbi ne kutine 26 dhe rezulatati u zerua.





Rinumerohet QV nr. 1853, nuk ka ndryshim rezultati





Rinumerohet QV 1851/ Nuk ka ndryshim PDIU, PD dhe PS i hiqen nga nje vote





Rinumerohet QV 1771/ PS i hiqet nje vote/ PDIU i shtohet nje vote





Rinumerohet QV 1736/ PS 266/ PDIU i shtohen 8 vota, nga zero qe kishte, pasi i ishin dhene PDS





Rinumerohet QV 1744. Nuk ka asnje ndryshim rezultati





Rinumerohet QV 1670 me kete perfundim: PDIU i shtohet 1 vote, parrtite e tjera nuk ndryshojne





Rinumerohet Qv 1615/2 me kete rezultat: LSI i shtohet 1 vote, PS i hiqet nje vote, partite e tjera nuk ndryshojne





Mbyllet rinumerimi ne QV 1665 me kete rezultat: LSI i shtohen 2 vota, PS i hiqet nje vote dhe PD po ashtu i hiqet 1 vote.





Mbyllet rinumerimi i Qv 1608 me kete rezultat: PR i shtohen 2 vota. PD i hiqen 2 vota. PS dhe PDIU nuk ndryshojne.





Nga rinumerimi i Kutise 15 34 nuk ka ndryshim per PDIU, e PS, vetem LSI i hiqet nje vote





Ishte





PS 274





PDIU 13





LSI 54





Nga rinumerimi i kutise nr 15 38, PDIU nuk ka ndryshim votash, PS i shtohet nje vote:





Ishte Behet





PS 228 vota/ 229





PDIU 7 vota/ nuk ndryshon





Kutia 15 37/ Nga rinumerimi i kesaj kutive PS i zbriten dy vota:





Ishte





PS 305/ behet 302





PDIU 13/ nuk ndryshon





***





Pas rinumerimit te kutise se para, PDIU i shtohet nje vote. Behet fjale per rinumerimin e kutise 1552, ku ne 25 qershor PDIU kishte dale ne rezultat me zero vota.





Pas rinumrimit te kutise se dyte, PDIU i shtohen dy vota, te cilat i ishin numeruar padrejtesisht per PDS.





Numrimi i qendres se katert doli i sakte, pasi rinumerimi nuk solli asnje ndryshim terezultatit.





Hapen 4 kutite e para





Rezultatet e 25 qershorit/





Kutia 1552





PS 148 vota





PDIU 0 vota





Kutia 2213





PS 48





PDIU 1





KUTIA 1532





PS 244





PDIU 38





KUTIA 1587





PS 114





PDIU 0