KQZ do të vendosë sot se si do të jetë fleta e votimit për zgjedhjet në Kavajë. Ajo do të jetë fleta e parë e votimit në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri me një emër të vetëm. Në garën për bashkinë e Kavajës do të kandidojë vetëm Klodian Shehi, nënkryetari aktual i Bashkisë, zëvendësi ish –kryetarit Elvis Roshi. Opozita i ka bojkotuar zgjedhjet. As LSI nuk do të marrë pjesë, ndërsa forcat e tjera politike nuk kanë paraqitur kandidatë.