KQZ miraton fondin për fushatën, PS dhe PD “pjesën e luanit”

KQZ ka miratuar sot fondet publike që do t’u shpërndahen partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e 25 qershorit, ku pjesën e “luanit” e marrin dy partitë më të mëdha parlamentare.





Në total janë 65 milionë lekë dhe fondi paraprak për partitë ndahet në 2 pjesë, nga të cilat 95% shkon për partitë që kanë më shumë vota dhe vetëm 5% për partitë e vogla.





Kështu, PS përfiton nga buxheti I shtetit 28 milionë lekë dhe ndiqet në listë nga partia më e madhe opozitare në vend, Partia Demokratike e cila përfiton 20.7 milionë lekë.





LSI merr nga buxheti i shtetit 7.1 milionë lekë si partia e tretë më e madhe në vend. Pas saj renditen PR e Fatmir Mediut me 2.1 milionë lekë, PDIU me 1.7 milionë dhe Fryma e re Demokratike me 1.1 milionë lekë.





PDS dhe PSD gjithashtu përfitojnë sipas numrit të votave të mbledhura në zgjedhjet e fundit. 10 partitë e tjera përfitojnë një kuotë të barabartë nga KQZ, shumën prej 325 mijë lekësh.