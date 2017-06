KORÇË/ Numërohen 438 nga 463 kuti votimi, PS rimerr mandatin, PD 4 mandate, LSI ka 1

Në qarkun e Korçës që prodhon 11 mandate deputetësh deri më tani janë numëruar 438 nga 463 kuti numërimi.

Në bazë të këtij numërimi rezulton e para PS me 58499 vota ose 6 mandate, e cila ndiqet nga PD me 39719 vota ose 4 mandate, dhe LSI me 18343 vota ose 1 mandate.





KANDIDATET PER DEPUTETE NE QARKUN KORCE

Kandidatët e LSI

1.Edmond Panariti

2.Piro Kapurani

3.Brunilda Paskali





Kandidatët e PS

1.Niko Peleshi

2.Eduard Shalsi

3.Elisa Spiropali

4.Ilirian Pendavinji

5.Ilir Xhakolli

6.Edlira Bode

7.Ardit Konomi

8.Enslemvera Zake





Kandidatët e PD

1.Valentina Duka

2.Ervin Salianji

3.Hekuran Hoxhalli

4.Klevis Balliu

5.Andrea Mano

6.Ligoraq Karamelo

7.Fatmir Guda

8.Kristiano Kocibelli





Kandidati i PDIU