“Ke vetëm fjalë”, komentuesit i sulen për 21 janarin. Ja reagimi i Ramës

Pasi ka zhvilluar edhe homazhet në bulevard e ka vendosur lule në vendin ku ranë 4 protestuesit, Rama ka gjetur kohë t’u përgjigjet komenteve.





REPLIKAT

Komentuesi: Aty ku ka vepra te kryera nuk ka vend per fjal, aty ku ka fjal sigurisht qe veprat kane ngele ne syrtar.

Rama: Se paskemi edhe nje emer ne te dy, po nuk e di a e ke lexuar edhe ti sic e kam lexuar une Biblen qe fillon me fjaline: E para ishte Fjala. Pastaj vazhdon: Fjala ishte Zoti, Zoti ishte Fjala…

Komentuesi: Jo nuk e kam lexuar. Sepse jam mysliman.

Rama: gabim! Une s’jam musliman po kam lexuar edhe Kuranin, ndersa ti me siguri as Kuranin nuk e ke lexuar sepse po ta kishe lexuar do e kuptoje kollaj edhe Biblen

Komentuesi: Te ironizosh e ke me te thjesht se sa te pergjigjesh me nje pergjigje qe te ka hije si KRYEMINSTER.

Komentuesi: Beni shume fjale por vepra shume pak.jo vetem ju per te gjithe qe vini

Rama: Mvaret se si i numeron ti veprat sepse sa per mua, patjeter duhet edhe shume me teper, po kemi bere reforma e pune qe s’jane bere ne 25 vjet, vetem se duhen sy per te pare, veshe per te degjuar dhe vemendje per te kuptuar!